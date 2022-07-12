کارخانه تولید مصنوعات پلاستیکی در قم دچار آتش سوزی شد

حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی در کارخانه تولید مصنوعات پلاستیکی در خیابان کاسه گران قم اظهار داشت: این حادثه بعد از ظهر سه شنبه رخ داد که پس از اعلام این حریق تعداد ۸ دستگاه خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: در حال حاضر ۲۴ نیروی آتش نشانی در محل حادثه حضور دارند و تلاش می‌کنند تا حریق اطفا شود.

وی افزود: این حریق در کارخانه دمپایی در کوچه شماره ۳ خیابان کاسه گران قم رخ داده که علاوه بر ۸ دستگاه خودروی آتش نشانی تعداد خودروی عملیاتی و آب رسان نیز به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: حریق تمام کارخانه را در برگرفته و نیروهای آتش نشانی در حال اطفا آن از بخش‌های مختلف هستند.

کریمی ابراز داشت: به دلیل شدت حریق امکان شکستگی دیواره‌ها و سقف این کارخانه و سرایت آتش به ساختمان‌های همجوار وجود دارد.