۷۰ شهروند آستارایی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد قنبری ظهر سه شنبه در حاشیه اعزام کاروان راهیان نور، اظهار کرد: بازدید از مناطق عملیاتی در راستای جهاد تبیین برنامه ریزی شده تا رشادت‌ها و غیرت جوانانی که در دوران دفاع مقدس در مقابل دشمن ایستادند برای نسل جدید که دوران جنگ تحمیلی را ندیده و حس نکرده‌اند، تبیین شود.

وی گفت: ۷۰ نفر از شهروندان و بسیجیان آستارایی که ۴۰ نفر آقا و ۳۰ نفر خانم هستند در قالب ۲ اتوبوس راهی مناطق عملیاتی غرب کشور در استان کرمانشاه شدند.

فرمانده سپاه آستارا مناطق بازی دراز، سرپل زهاب، یادمان شهدای مرصاد و یادمان شهدای پاوه و پادگان ابوذر را از جمله مکان‌های مورد بازدید زائران آستارایی راهیان نور عنوان کرد.

سرهنگ قنبری با اشاره به مدت زمان حضور کاروان در مناطق عملیاتی غرب کشور، گفت: این کاروان در مدت ۴ روز از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید و از نزدیک با ایثارگری‌ها و جان فشانی‌های شهدا و جانبازان این مرز و بوم آشنا می‌شوند.

وی ادامه داد: نفرات اعزام شده سفیرانی هستند از جمع مردم ۹۵ هزار نفری آستارا که امیدواریم از دستاوردهای معنوی این سفر برخوردار شوند.