نیازمند اعتبار پایدار برای طرح های فرهنگی سواحل هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی عصر سه شنبه در جلسه بررسی طرح‌های دریای مازندران با اشاره به ورود میلیون گردشگری برای بهره مندی از طرح‌های دریا در شمال و مازندران، تخصیص اعتبار مناسب برای طرح‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساحل را ضروری دانست و گفت: برای اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی در این مناطق نیازمند اعتبار پایدار هستیم.

وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده به حوزه سواحل و اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی باید توجه شود، گفت: سواحل دارای ظرفیت ملی هستند و باید پیگیر مشکلات دریای استان باشیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تهیه طرح‌های اجتماعی و فرهنگی را در حوزه سواحل لازم دانست.

ابوطالب شفقت معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور نیز تخصیص ردیف بودجه خاص برای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی در سواحل را مورد نیاز دانست و خواستار پیگیری در این زمینه شد.