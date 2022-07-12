افزایش ۲.۸ درصد ازدواج در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا انصاری بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان فارس بیان کرد: طی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ٣١ هزار و ٧٩ فقره ازدواج در فارس ثبت شد این در حالی است که ازدواج‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۹ بیش از ٣٠ هزار و ٢٤٥ مورد ازدواج بوده است.

وی با اشاره به رشد ۲.۸ درصدی آمار ازدواج در استان ادامه داد: با توجه به آمارهای ثبت شده می‌توان گفت که طی هر ماه دو هزار ۵۹۰ ازدواج و در طول ۲۴ ساعت ۸۵ ازدواج در استان فارس ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال فارس خاطرنشان کرد: نمودار ازدواج از سال ٩٢ حاکی از عدم کاهش این رویداد تا سال ٩٨ داشته و یک افزایش اندکی در سال ٩٩ و ١٤٠٠ داشته‌ایم.

مدیرکل ثبت احوال فارس بیان کرد: نرخ ازدواج در استان فارس ۶.۳ است این در حالی است که نرخ ازدواج به ازای هر هزار نفر در کشور ۶.۹ بوده است لازم به ذکر است که فارس در جایگاه ۲۳ کشور قرار گرفته است و استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و اردبیل بیشترین و استان‌های سمنان، تهران و البرز کمترین نرخ ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند.

او با بیان اینکه در استان فارس هم نرخ ازدواج در شهرستان‌های کوه چنار، خنج و فیروزآباد بیشتر از سایر مناطق بوده است، میانگین سن ازدواج مردان در فارس در اولین ازدواج را ٢٩.٤ و زنان ٢٤.٩ اعلام کرد.

مدیرکل ثبت احوال فارس ادامه داد: میانگین سن ازدواج مردان و زنان در کشور به ترتیب ٢٧.٨ و ٢٣.٦ بوده است.

این مقام مسئول یادآور شد: میانگین سن ازدواج مردان در شهرستان‌های ممسنی، کازرون و شیراز بیشتر از سایر شهرستان‌ها بوده و میانگین سن ازدواج زنان در شهرستان شیراز، رستم و ممسنی نیز بالاتر از سایر شهرستان‌ها بوده است.