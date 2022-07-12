برگزاری مسابقه دوی خیابانی در جهرم

خدیجه رمضانلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسابقه دوی خیابانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت در ساعت هفت صبح روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه در جهرم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت در این مسابقه برای عموم شهروندان آزاد است، افزود: ساعت و مکان تجمع علاقمندان، ۶و۳۰ صبح در پارک بزرگ شهر «پارک جنگلی» است و مسیر حرکت، از پارک بزرگ شهر آغاز و در انتها تا گلزار شهدای رضوان، امتداد می‌یابد.

سرپرست ورزش و جوانان جهرم با اشاره به اینکه در این همایش، به قید قرعه به تعدادی از شرکت‌کنندگان، با جوایز و کارت هدیه تقدیر به عمل می‌آید، عنوان کرد: همچنین به نفرات اول تا سوم نیز هدیه نقدی اعطا می‌شود.

وی در پایان از عموم شهروندان برای شرکت در این برنامه ورزشی و فرهنگی دعوت به عمل آورد.