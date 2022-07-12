هزینه ۱۰۰ میلیون دلاری گردشگران عراقی طی ۱۰ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مؤسسه «عراق المستقبل»، که در امور اقتصادی فعالیت دارد، امروز سه شنبه در گزارشی آورده است که بیش از صد هزار گردشگر عراقی طی ۱۰ روز عراق را ترک کرده و بیش از صد میلیون دلار هزینه کردند.

منار العبیدی، رئیس این مؤسسه اشاره کرد که بیش از ۵۰۰ پرواز طی ۱۰ روز نخست ذی الحجه تا عید قربان ثبت شد که طی آن بیش از صدهزار گردشگر عراقی به استثنای حج، کشور را برای سفر سیاحتی ترک کردند.

وی توضیح داد که میانگین هزینه یک گردشگر شامل هزینه حمل و نقل و اسکان، بیش از هزار دلار است که در این صورت، کل مبلغی که طی ده روز به طور میانگین هزینه شده و بیشتر آن به کشورهای خارجی رفته، حدود صد میلیون دلار است.

العبیدی اشاره کرد که سازمان گردشگری باید اطلاعات مسافران را بررسی کرده و مناطقی در کشور که ظرفیت تأمین نیازهای گردشگران را داشته باشد، ایجاد کند تا جایگزین سفرهای خارجی برای عراقی‌ها شود.

وی افزود که اگر شمار گردشگران خارجی بیش از صد هزار نفر طی ده روز است، این بدان معناست که فرصتی برای وجود بیش از یک میلیون گردشگر داخلی فراهم است.

رئیس مؤسسه عراق المستقبل تاکید کرد که جایگزین حقیقی و سریع نفت، گردشگری داخلی و ورود گردشگران خارجی به عراق است چرا که عراق عناصری برای گردشگری دارد که آن را به کشوری طراز اول در سطح گردشگری تبدیل، و صدها فرصت شغلی در زمانی بی سابقه ایجاد کند.

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