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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۲۳

عراق المستقبل گزارش داد؛

هزینه ۱۰۰ میلیون دلاری گردشگران عراقی طی ۱۰ روز

هزینه ۱۰۰ میلیون دلاری گردشگران عراقی طی ۱۰ روز

منابع عراقی اعلام کردند که بیش از صد هزار گردشگر عراقی طی ۱۰ روز عراق را ترک کرده و بیش از صد میلیون دلار هزینه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مؤسسه «عراق المستقبل»، که در امور اقتصادی فعالیت دارد، امروز سه شنبه در گزارشی آورده است که بیش از صد هزار گردشگر عراقی طی ۱۰ روز عراق را ترک کرده و بیش از صد میلیون دلار هزینه کردند.

منار العبیدی، رئیس این مؤسسه اشاره کرد که بیش از ۵۰۰ پرواز طی ۱۰ روز نخست ذی الحجه تا عید قربان ثبت شد که طی آن بیش از صدهزار گردشگر عراقی به استثنای حج، کشور را برای سفر سیاحتی ترک کردند.

وی توضیح داد که میانگین هزینه یک گردشگر شامل هزینه حمل و نقل و اسکان، بیش از هزار دلار است که در این صورت، کل مبلغی که طی ده روز به طور میانگین هزینه شده و بیشتر آن به کشورهای خارجی رفته، حدود صد میلیون دلار است.

العبیدی اشاره کرد که سازمان گردشگری باید اطلاعات مسافران را بررسی کرده و مناطقی در کشور که ظرفیت تأمین نیازهای گردشگران را داشته باشد، ایجاد کند تا جایگزین سفرهای خارجی برای عراقی‌ها شود.

وی افزود که اگر شمار گردشگران خارجی بیش از صد هزار نفر طی ده روز است، این بدان معناست که فرصتی برای وجود بیش از یک میلیون گردشگر داخلی فراهم است.

رئیس مؤسسه عراق المستقبل تاکید کرد که جایگزین حقیقی و سریع نفت، گردشگری داخلی و ورود گردشگران خارجی به عراق است چرا که عراق عناصری برای گردشگری دارد که آن را به کشوری طراز اول در سطح گردشگری تبدیل، و صدها فرصت شغلی در زمانی بی سابقه ایجاد کند.

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کد مطلب 5536788

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      36 11
      پاسخ
      مردم عراق که مرتب در حال گشت و تفریح در کشورهای دیگر هستند پول از کجا می اورند..چون هیچ کاری و درامدی در عراق جنگزده نیست..
      • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
        2 0
        اونایی که کار درآمد ندارن ماییم داداش وگرنه جنگ خیلی وقته تموم شده ...!!!!
      • CA ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
        5 0
        عراق با تولید ۴.۶ میلیون بشکه نفت چایگاه دوم ایران در اپک را کرفته و با جمعیت حدود ۳۰ میلیون نغر نزدبک ۶ برابر کشور ۸۵ مبلیونی ما تفت صادر می کند و به همین نسبت درآمد بیشتر دارد
      • ارین AE ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
        6 2
        پولشو از رژیم ایران میگیرند و الا اونها یک کشور جنگ زده بی کار از کجا میارند
      • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
        2 0
        پول نفت داداش
      • سارا IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
        1 0
        سلام و عرض ادب... نه هیچی ندارند نه بانک دارند و کارمند بانک. نه سازمان و اداره ای، نه بیمارستان و پزشمی. نه وزیر بهداشتون فارغ التحصیل بهترین دانشگاه اروپاست نه شمال دارند نه جنوب... فقط فقیر و جنگزده هستند. حتی بیشتر مردم منصوریه بغداد و اربیل و بصره و... که یه پاشون اروپا و یه پا کانادا هم نیس.
    • رحمان IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      5 0
      پاسخ
      جالبه جناب قاسمی وزیر راه اعلام کرد گردشگران عراقی وضع مالیشان خوب نیست و توان خرید بلیط به دلار را ندارند ولی الان میبینیم که طه ده روز همین گردشگران فقیر 100 میلیون دلار هزینه کرده اند مقامات انها را ببینید و مقامات مارا
    • شهاب IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      4 3
      پاسخ
      ایران با پتانسیل گردشگری بالایی که دارد برای جذب این مبالغ باید سریع اقدام کند. متاسفانه سازمان ضعیف گردشگری ایران با قوانین دست و پاگیر خود این گردشگران را روانه کشورهای دیگر منطقه از جمله ترکیه و امارات میکند.
    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      2 1
      پاسخ
      خود عراق بع دلیل داشتن عتبات عالیات اگر ورود گردشگر را تصحیح کتد فقط از همین عتبات روزانه بیش از یک میلیون گردشگر می تواند جذب کند، وکل مردمش از همین طریق کسب درآمد ورفاه داشته باشند
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      نصف این تعداد قم و مشهد هستن
    • یه ایرانی IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      مسولین عراق مثل مردم هستن کاری به هیچ جای ندارن نفت شان ازاد با قیمت خوب میفروشن ما چه

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