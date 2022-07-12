محسن عباسی هرفته در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین دستورالعمل احداث بناهای خشتی در محدوده عرصه و حریم میراث جهانی یزد خبر داد و اظهار داشت: پس از چهار سال پیگیری و دو سال پژوهش، در پنجمین سالگشت ثبت یزد در فهرست میراث جهانی، دستورالعمل احداث بناهای خشتی در شهر تاریخی یزد آماده شد و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی کشور، این دستورالعمل را برای سیر مراحل اداری ابلاغ، به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کرد.

وی با بیان اینکه بافت تاریخی یزد اولین و تنها نقطه کشور است که موفق به اخذ این مجوز شده است، افزود: این امر از ثمرات ثبت یزد در فهرست میراث جهانی و در راستای تحقق یکی از مهمترین تعهدات پرونده ثبت جهانی این شهر است.

امکان صدور پروانه برای ساخت و سازهای خشتی فراهم است

عباسی هرفته با بیان اینکه با اخذ این مجوز امکان تداوم معماری اصیل خشتی در این محدوده فراهم می شود، عنوان کرد: از این پس نظام مهندسی یزد امکان صدور پروانه برای ساخت و سازهای خشتی را دارد و مردم می توانند در زمین های محدوده بافت تاریخی به صورت مجاز ساخت وساز کنند.

مدیر پایگاه میراث جهانی از بلاتکلیفی مالکین زمین در این محدوده طی سال های گذشته ابراز تاسف کرد و آن را نتیجه مغایرت ضوابط شهرداری و میراث فرهنگی دانست که با ابلاغ این دستورالعمل، این بلاتکلیفی رفع می شود.

عباسی هرفته ادامه داد: جای شگفتی داشت که در عین اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته با مشخصات لرزه خیزی شبیه ایران، این ضوابط را سال هاست پذیرفته اند، در کشور ما که به نوعی پایتخت معماری خشتی دنیا محسوب می شود، تاکنون ساخت و ساز با خشت غیرقانونی بوده است.

خشت از بهترین مصالح ساختمانی

وی، خشت را از بهترین مصالح ساختمانی دانست که در راستای اهداف توسعه پایدار، حفظ محیط زیست، تامین آرامش حداکثری کاربران معماری و احیاء معماری ایرانی - اسلامی می تواند نقش کلیدی ایفا کند.

عضو کمیته تدوین این دستورالعمل، همچنین از اقدامات علمی و فعالیت های آزمایشگاهی برای افزایش مقاومت خشت در برابر زلزله و رطوبت خبر داد .۴

معماری ایران روزهای بهتری را تجربه می کند

عباسی هرفته، نوع مصالح ساختمانی را در هویت و شخصیت معماری حائز اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد: امکان ساخت و ساز خشتی در سایر نقاط کشور نیز فراهم شود تا از این رهگذر معماری ایران روزهای بهتری را تجربه کند.

وی، تحقق این مهم را در گرو فرهنگ سازی عمومی و بستر سازی دولتی دانست و گفت: تا مردم به ارزش و کارایی معماری خشتی پی نبرند، مطالبه گسترده این معماری محقق نخواهد شد، از سوی دیگر تا دستگاه های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه ها نسخه روزآمد و اقتصادی معماری خشتی را فراهم نیاورند، رویای معماری اصیل ایرانی محقق نمی شود.

گفتنی است؛ دستورالعمل قانونی شدن ساخت و ساز با خشت با همکاری دانشگاه یزد، شرکت بازآفرینی شهری ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزرات راه و شهرسازی و پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد تهیه شده و قرار است به صورت دوره ای ویرایش و تکمیل شود.