پوستر جشنواره تابستانی کیش رو نمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محسن قریب مدیرعامل موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش، در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره تابستانی کیش گفت: این رویداد بزرگ از ۲۲ تیر آغاز می شود و تا پنجم مرداد امسال خواهد بود که در قالب فضای جشنواره ای فعالیت می کنیم که بعد از این زمان فعالیت ها ادامه خواهد داشت ولی به حرمت ماه محرم فضا را به سمت برگزاری سوگواری این ایام خواهیم برد تا فضاهای دیگری که بتوانیم در راستای افزایش مسافر ورودی به کیش تاثیر گذار باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: امیدواریم ادامه جشنواره جزیره فوتبال با آغاز جشنواره نوروزی ۹ ماه بسیار پر هیجان و جذاب را برای تمام مسافران کیش رقم بزند.

مدیرعامل موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های کیش، افزود: شروع فصل تابستان همیشه مصادف با آغاز سفرهای خانواده های ایرانی به مقاصد گردشگری کشور است، که با مشارکت جدی سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، کلیه صنوف و فعالان بخش خصوصی؛ این رویداد مهم تفریحی و گردشگری با هدف تخفیف های جذاب و جوایزه متنوع؛ فضایی پر هیجان و خاطره انگیزی را برای مسافران کیش فراهم می کند.

محسن قریب با اشاره به این که بالغ بر دو دهه جزیره کیش میزبان رویدادی است که شاید بعد از جشنواره فیلم فجر دومین جشنواره قدمت دار در سطح کشور مطرح شده است، گفت: از نظر تعداد شب های برگزاری، به عنوان نخستین رخداد جشنواره کشور در حوزه رونق و افزایش مسافران ورودی به جزیره موفق عمل کرده است.

قریب در ادامه تصریح کرد: در طول دو سال گذشته با شیوع بیماری کرونا شاهد رکود در سطح دنیا بودیم که جزیره کیش از این موضوع مستثنی نبود که در این مدت برخی مواقع تعطیلی کامل کیش را داشتیم، امسال برای نخستین سال پساکرونا هستیم که توانستیم جشنواره تابستانی کیش را آغاز کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در برگزاری ۲۵ امین جشنواره تابستانی کیش گرفتار متغیرهای زیادی بودیم اولین اتفاق تغییر مدیریت در مجموعه سازمان و دومین موضوع مهم بحث زلزله ها و تاکید مکرر ستاد مدیریت بحران بر جلوگیری از ایجاد تجمع در سطح این منطقه بود.

مدیرعامل موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های کیش با بیان این که یکی از دغدغه های اصلی معاونت جدید گردشگری سازمان برگزاری جشنواره تابستانی کیش بود، اظهار داشت: با پیگیری های لازم و با همکاری مشترک توسط کلیه صنوف، مشارکت سازمان این تصمیم اتخاذ شد تا به بهترین شکل ممکن این رویداد بزرگ در کیش برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری چندین رویداد در جزیره کیش که همزمانی آن با آغاز جشنواره تابستانی کیش است، گفت: برگزاری این رویداد ها سبب ارتقاء فعالیت های گردشگری در جزیره خواهد شد که یکی از رویدادها ایام قربان تا غدیر است که یک فرصت مناسب فرهنگی برای جزیره کیش محسوب می شود.

محسن قریب بیان داشت: بخشی از این رویدادها در قالب جزیره خوشمزه است که تا پایان پاییز ادامه دارد و بخش دیگر نیز رویدادهای ورزشی می باشد که توسط مرکز ورزش و تفریحات سالم در حال انجام است.

قریب مهمترین رویداد کشور در جزیره کیش را رخداد جشنواره جزیره فوتبال عنوان کرد که همه این رویدادها در کنار هم می تواند یک رخداد بزرگ گردشگری را در جزیره رقم بزند.

وی در رابطه با افتتاحیه در جزیره کیش افزود: روز چهارشنبه افتتاح جشنواره تابستانی کیش را در تالار شهر برگزار خواهیم کرد و هفته آینده روز یکشنبه شب غدیر افتتاحیه جشنواره جزیره فوتبال برگزار خواهد شد که یک افتتاحیه کاملا متفاوت در سطح کشور است.

قریب گفت: روز عید غدیر جشنواره جزیره خوشمزه افتتاح خواهد شد این افتتاحیه ها به صورت مداوم می تواند فضای رسانه ای کیش را به سمت جزیره پر شور و هیجانی هدایت کند.