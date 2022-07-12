فرهنگ ایثار تأمین کننده امنیت و بیمه گر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رضایی پور ظهر سه شنبه در حاشیه اعزام کاروان راهیان نور با اشاره به برکات هشت سال دفاع مقدس، گفت: فرهنگ و باور جان نثاری‌ها و جان فشانی‌های شهدا و رزمندگان پس از گذشت سال‌ها هنوز با مردم ما همراه بوده و بیمه گر انقلاب و تأمین کننده امنیت کشور است.

فرماندار آستارا با بیان اینکه مناطق عملیاتی در غرب و جنوب غرب کشور عرصه حماسه آفرینی جوانان این مرز و بوم است، افزود: نیروهای انقلابی همواره سعی کردند که این عرصه‌ها را در این مناطق همچنان زنده باشند تا جوانان و نسل آینده ما داستان‌ها و روایت‌های آنان را بشنوند و بدانند که انقلاب به آسانی به دست نیامده است.

رضایی پور باور به فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان و شهدا را رمز زنده ماندن انقلاب اسلامی دانست و گفت: با رصد سایر انقلاب‌ها خواهیم دید که با گذشت زمان ارزش آنان کمرنگ شده اما انقلاب اسلامی همچنان زنده است و این حاصل باورهای ما است.

فرماندار آستارا با اشاره به اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور، گفت: خوشا به حال جوانانی که می‌توانند در آن مناطق حضور یافته و فرهنگ ایثار را از نزدیک احساس کنند.

وی افزود: امیدواریم رهاورد سفر کاروان‌های اعزامی به مناطق عملیاتی فرهنگ و باوری باشد که به ما کمک کند تا بیشتر از گذشته انقلاب را یاری کنیم.