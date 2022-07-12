برنامه دیدارهای تیم هندبال نوجوانان ایران در آسیا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون هندبال آسیا (AHF) تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و در مرحله گروهی به ترتیب به مصاف تیم‌های ملی کره‌جنوبی، هند، ازبکستان و بحرین می‌رود.

برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

ایران – کره‌جنوبی: شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۲:۳۰

ایران – هند: یکشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۴:۳۰

ایران – ازبکستان: سه شنبه اول شهریور ساعت ۱۸:۳۰

ایران – بحرین: جمعه ۴ شهریور ۲۰:۳۰

بر اساس گروه‌بندی انجام شده تیم‌های ملی ایران، بحرین، کره‌جنوبی، هند، ازبکستان در گروه A و تیم‌های ملی ژاپن، عربستان، قطر، امارات، عراق، کویت در گروه B رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار دارند.

در ادامه تیم اول گروه A با تیم دوم گروه B، تیم اول گروه B با تیم دوم گروه A در مرحله نیمه نهایی با یکدیگر رقابت می‌کنند تا تکلیف دیدار فینال و رده بندی مشخص شود.

همچنین تیم سوم گروه A با تیم چهارم B و تیم سوم گروه B با تیم چهارم A برای تعیین جایگاه‌های پنجم تا هشتم و تیم پنجم گروه A با تیم پنجم گروه B برای تعیین جایگاه‌های نهم و دهم به مصاف یکدیگر می‌روند.

مسابقات فینال و رده‌بندی روز چهارشنبه ۹ شهریورماه برگزار خواهد شد.

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا از ۲۹ مرداد لغایت ۹ شهریور به میزبانی منامه بحرین برگزار می‌شود.