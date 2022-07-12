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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۳۹

برنامه دیدارهای تیم هندبال نوجوانان ایران در آسیا مشخص شد

برنامه دیدارهای تیم هندبال نوجوانان ایران در آسیا مشخص شد

برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون هندبال آسیا (AHF) تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و در مرحله گروهی به ترتیب به مصاف تیم‌های ملی کره‌جنوبی، هند، ازبکستان و بحرین می‌رود.

برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

ایران – کره‌جنوبی: شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۲:۳۰

ایران – هند: یکشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۴:۳۰

ایران – ازبکستان: سه شنبه اول شهریور ساعت ۱۸:۳۰

ایران – بحرین: جمعه ۴ شهریور ۲۰:۳۰

بر اساس گروه‌بندی انجام شده تیم‌های ملی ایران، بحرین، کره‌جنوبی، هند، ازبکستان در گروه A و تیم‌های ملی ژاپن، عربستان، قطر، امارات، عراق، کویت در گروه B رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار دارند.

در ادامه تیم اول گروه A با تیم دوم گروه B، تیم اول گروه B با تیم دوم گروه A در مرحله نیمه نهایی با یکدیگر رقابت می‌کنند تا تکلیف دیدار فینال و رده بندی مشخص شود.

همچنین تیم سوم گروه A با تیم چهارم B و تیم سوم گروه B با تیم چهارم A برای تعیین جایگاه‌های پنجم تا هشتم و تیم پنجم گروه A با تیم پنجم گروه B برای تعیین جایگاه‌های نهم و دهم به مصاف یکدیگر می‌روند.

مسابقات فینال و رده‌بندی روز چهارشنبه ۹ شهریورماه برگزار خواهد شد.

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا از ۲۹ مرداد لغایت ۹ شهریور به میزبانی منامه بحرین برگزار می‌شود.

کد مطلب 5536797

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