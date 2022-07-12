واکسنهای کرونا درمراکز بهداشتی وسلامت کهگیلویه وبویراحمد موجوداست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلام نژاد بعدازظهر سه شنبه با بیان اینکه هم اکنون ۲۲ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند، گفت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته در کهگیلویه و بویراحمد فوت ناشی از کرونا نداشتیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از زیر سویه های امیکرون در کشور در حال شیوع است، احتمال ایجاد پیک دیگری در استان وجود دارد و در این راستا، افرادی که شش ماه از تزریق واکسن آنها گذشته است، به دلیل پایین آمدن سطح ایمنی برای تزریق دوز یادآور به پایگاه‌ها و مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

غلام نژاد تصریح کرد: افرادی که دوز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، دو برابر کمتر از دیگران به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند.

وی افزود: مردم باید همچنان در فضاهای سربسته و شلوغ ماسک زده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند و در صورت بروز علائم از تماس با دیگران خودداری کنند و در قرنطینه تا بهبود علائم بمانند.