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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۲۶

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

واکسنهای کرونا درمراکز بهداشتی وسلامت کهگیلویه وبویراحمد موجوداست

واکسنهای کرونا درمراکز بهداشتی وسلامت کهگیلویه وبویراحمد موجوداست

یاسوج- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: همه واکسن های کرونا در مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت استان موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلام نژاد بعدازظهر سه شنبه با بیان اینکه هم اکنون ۲۲ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند، گفت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته در کهگیلویه و بویراحمد فوت ناشی از کرونا نداشتیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از زیر سویه های امیکرون در کشور در حال شیوع است، احتمال ایجاد پیک دیگری در استان وجود دارد و در این راستا، افرادی که شش ماه از تزریق واکسن آنها گذشته است، به دلیل پایین آمدن سطح ایمنی برای تزریق دوز یادآور به پایگاه‌ها و مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

غلام نژاد تصریح کرد: افرادی که دوز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، دو برابر کمتر از دیگران به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند.

وی افزود: مردم باید همچنان در فضاهای سربسته و شلوغ ماسک زده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند و در صورت بروز علائم از تماس با دیگران خودداری کنند و در قرنطینه تا بهبود علائم بمانند.

کد مطلب 5536798

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