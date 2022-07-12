محمد رحمانیان️ در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمار مقایسه‌ای میزان ابتلاء و فوتی روزانه در موج پنجم و ششم بیماری کرونا حاکی از این است که متأسفانه در موج پنجم بیماری روزانه تا ۷۰۰ نفر از هموطنان را به دلیل بیماری کووید از دست می‌دادیم.

وی افزود: این در حالی است که در موج ششم بیماری، آمار مرگ و میر به زیر ۱۰۰ نفر در روز کاهش یافت و آمار ابتلای شدید و بستری نیز کاهش چشمگیر پیدا کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به اینکه بدون تردید همراهی مردم در تزریق عمومی واکسیناسیون کووید یکی از دلایل مهم این دستاورد به شمار می‌رود، بیان کرد: با پوشش بیش از ۷۰ درصدی واکسیناسیون، سطح ایمنی قابل قبولی در کشور ایجاد و باعث شد با وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها از این موج عبور کنیم.

رحمانیان با این بیان از تمامی همشهریان به ویژه مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای، گروه‌های در معرض خطر و سالمندان، درخواست می‌شود تزریق واکسن یادآور را جدی بگیرند و از همگان دعوت می‌شود درصورتی که شش ماه از آخرین تزریق واکسن کووید آنها گذشته باشد هرچه سریع‌تر برای تزریق واکسن (از هر نوع موجود) به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.