دروی مکانیزه برنج در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین برداشت مکانیزه خوشه‌های طلایی برنج عصر سه شنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در روستای زاهد کلاً از توابع شهرستان فریدونکنار برگزار و در حاشیه این مراسم، جشنی به شکرانه برکت الهی برگزار شد.

پخت نان محلی، آش محلی و برپایی آئین‌های محلی از جمله برنامه‌های آئین برداشت برنج بوده است.

حسن عنایتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی پیش بینی می‌شود میزان برداشت برنج امسال شش تا هشت درصد نسبت به سال قبل رشد داشته باشد.

وی با تاکید بر مدیریت مزرعه و مبارزه با آفات و بیماری‌ها گفت: امیدواریم میزان عملکرد محصول در سال جاری نسبت به قبل رشد چشمگیری داشته باشد.

بیش از ۲۱۵ هزار هکتار شالیزار در مازندران وجود دارد و این استان ۴۰ درصد نیاز برنج کشور را تأمین می‌کند.