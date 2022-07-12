دروی مکانیزه برنج در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین برداشت مکانیزه خوشههای طلایی برنج عصر سه شنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در روستای زاهد کلاً از توابع شهرستان فریدونکنار برگزار و در حاشیه این مراسم، جشنی به شکرانه برکت الهی برگزار شد.
پخت نان محلی، آش محلی و برپایی آئینهای محلی از جمله برنامههای آئین برداشت برنج بوده است.
حسن عنایتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی پیش بینی میشود میزان برداشت برنج امسال شش تا هشت درصد نسبت به سال قبل رشد داشته باشد.
وی با تاکید بر مدیریت مزرعه و مبارزه با آفات و بیماریها گفت: امیدواریم میزان عملکرد محصول در سال جاری نسبت به قبل رشد چشمگیری داشته باشد.
بیش از ۲۱۵ هزار هکتار شالیزار در مازندران وجود دارد و این استان ۴۰ درصد نیاز برنج کشور را تأمین میکند.
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