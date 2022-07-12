حجت الاسلام حمید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای منویات رهبر انقلاب در حوزه قرآنی فعالیتهایی در دارالقرآن خراسان شمالی انجام میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی راه اندازی کرسیهای تلاوت و آموزش قرآن را از جمله این فعالیتها برشمرد و گفت: راه اندازی ترجمه خوانی از دیگر برنامهها است.
وی افزود: در صدد هستیم حفاظ قرآن در سنین نوجوان و جوان اقدامات ویژه ای را انجام دهیم.
حجت الاسلام رفیعی از راه اندازی قرارگاه جهاد تبیین با استفاده از قرآن کریم خبر داد و گفت: نخستین گواهی قرآنی برای یک حافظ قرآنی به منظور استفاده آسانتر از امکانات صادر شد.
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