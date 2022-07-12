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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۵

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رونق کرسی‌های تلاوت قرآن در خراسان شمالی/ تربیت حافظ در دستور کار

رونق کرسی‌های تلاوت قرآن در خراسان شمالی/ تربیت حافظ در دستور کار

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از راه اندازی کرسی های تلاوت و آموزش قرآن کریم در استان خبر داد و گفت: تربیت حافظان قرآن در سنین جوانی و نوجوانی در دستور کار است.

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حجت الاسلام حمید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای منویات رهبر انقلاب در حوزه قرآنی فعالیت‌هایی در دارالقرآن خراسان شمالی انجام می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی راه اندازی کرسی‌های تلاوت و آموزش قرآن را از جمله این فعالیت‌ها برشمرد و گفت: راه اندازی ترجمه خوانی از دیگر برنامه‌ها است.

وی افزود: در صدد هستیم حفاظ قرآن در سنین نوجوان و جوان اقدامات ویژه ای را انجام دهیم.

حجت الاسلام رفیعی از راه اندازی قرارگاه جهاد تبیین با استفاده از قرآن کریم خبر داد و گفت: نخستین گواهی قرآنی برای یک حافظ قرآنی به منظور استفاده آسان‌تر از امکانات صادر شد.

کد مطلب 5536808

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