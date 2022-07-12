بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از راه اندازی کرسی های تلاوت و آموزش قرآن کریم در استان خبر داد و گفت: تربیت حافظان قرآن در سنین جوانی و نوجوانی در دستور کار است.