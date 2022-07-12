برگزاری میز خدمت در کرمانشاه با حضور نماینده وزیر میراث فرهنگی

محمدرضا سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میز خدمت دریافت و رسیدگی به درخواست‌های مردمی با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای اجرای اهداف و برنامه‌های دولت مردمی برگزار می‌شود.

وی افزود: میز خدمت ۲۲ و ۲۳ تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار شده و تمامی هم‌استانی‌ها می‌توانند با مراجعه به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه به نشانی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شاهد، درخواست‌های خود را در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: در ارتباط مردمی، میثم آسوپا مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ روز چهارشنبه ۲۳ و پنجشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ پاسخ‌گوی مردم است.