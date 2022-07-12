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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۷

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه خبر داد؛

برگزاری میز خدمت در کرمانشاه با حضور نماینده وزیر میراث فرهنگی

برگزاری میز خدمت در کرمانشاه با حضور نماینده وزیر میراث فرهنگی

کرمانشاه- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه با اشاره به حضور نماینده وزیر میراث فرهنگی در کرمانشاه، از برگزاری میز خدمت در استان خبر داد.

محمدرضا سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میز خدمت دریافت و رسیدگی به درخواست‌های مردمی با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای اجرای اهداف و برنامه‌های دولت مردمی برگزار می‌شود.

وی افزود: میز خدمت ۲۲ و ۲۳ تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار شده و تمامی هم‌استانی‌ها می‌توانند با مراجعه به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه به نشانی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شاهد، درخواست‌های خود را در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: در ارتباط مردمی، میثم آسوپا مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ روز چهارشنبه ۲۳ و پنجشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ پاسخ‌گوی مردم است.

کد مطلب 5536809

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