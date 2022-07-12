به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مدرسی بعد از ظهر سه شنبه در نشست صمیمانه با مؤسسات خیریه، با تشریح موضوع انفاق و اهمیت آن در جامعه اسلامی، اظهار کرد: حضور دغدغهمندانه مؤسسات خیریه در ایام کرونا و پس از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل قرارگاه مواسات، نشان داد که چه ظرفیت عظیمی در این حوزه در کشور وجود دارد که در صورت شناسایی و تعامل دستگاههای دولتی با این ظرفیت بالقوه، شاهد اتفاقات به مراتب بهتری خواهیم بود.
وی با اشاره به تلاشهای کمیته امداد برای ساماندهی، جمع آوری و توزیع اعانات مردمی، خواستار همکاری تشکلها با هم و ایجاد یک شبکه تخصصی منسجم و تعامل و همکاری دوسویه کمیته امداد و مؤسسات خیریه در رسیدگی به آسیبدیدگان اجتماعی و حل مشکلات سمنها شد.
مدرسی گفت: سامانهای با تأیید وزارت کشور توسط کمیته امداد ایجاد شده که به این تعامل کمک میکند و ثبت نام مؤسسات در این سامانه مزایایی برای آنها خواهد داشت.
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