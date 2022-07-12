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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۵۹

حریق کارخانه دمپایی در قم اطفا شد

حریق کارخانه دمپایی در قم اطفا شد

قم-نیروهای آتش نشانی قم با حضور در محل حریق کارخانه دمپایی، آتش سوزی واحد تولیدی را اطفاء کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه یک کارخانه تولیدی انواع دمپایی در خیابان کاسه گران قم دچار حریق شد که با حضور ۸ دستگاه خودروی آتش نشانی این حریق اطفا شد.

این حادثه تلفات جانی نداشت و سوله اصلی کارخانه به طور کامل در آتش سوخت.

کد مطلب 5536818

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