حریق کارخانه دمپایی در قم اطفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه یک کارخانه تولیدی انواع دمپایی در خیابان کاسه گران قم دچار حریق شد که با حضور ۸ دستگاه خودروی آتش نشانی این حریق اطفا شد.
این حادثه تلفات جانی نداشت و سوله اصلی کارخانه به طور کامل در آتش سوخت.
قم-نیروهای آتش نشانی قم با حضور در محل حریق کارخانه دمپایی، آتش سوزی واحد تولیدی را اطفاء کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه یک کارخانه تولیدی انواع دمپایی در خیابان کاسه گران قم دچار حریق شد که با حضور ۸ دستگاه خودروی آتش نشانی این حریق اطفا شد.
این حادثه تلفات جانی نداشت و سوله اصلی کارخانه به طور کامل در آتش سوخت.
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