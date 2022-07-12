حریق کارخانه دمپایی در قم اطفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه یک کارخانه تولیدی انواع دمپایی در خیابان کاسه گران قم دچار حریق شد که با حضور ۸ دستگاه خودروی آتش نشانی این حریق اطفا شد.

این حادثه تلفات جانی نداشت و سوله اصلی کارخانه به طور کامل در آتش سوخت.