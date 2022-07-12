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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۳

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

۲ سند استانی در زمینه کاهش مخاطرات و پاسخ به بحران تدوین می‌شود

۲ سند استانی در زمینه کاهش مخاطرات و پاسخ به بحران تدوین می‌شود

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از تدوین دو سند برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و برنامه آمادگی و پاسخ به بحران استان تا اواخر شهریور ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رحمتی در سومین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، اظهار کرد: اثربخشی اقدام‌های دستگاه‌های اجرایی در کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث و نحوه هماهنگی بین سازمانی جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌موقع در حوادث و بحران‌ها، براساس این سندها ارزیابی خواهد شد.

وی اضافه کرد: طرح پژوهشی این برنامه‌ها، با توجه به وضعیت استان تهیه می‌شود و در این طرح، اطلاعات پایه استان، بررسی و شناسایی وضعیت موجود، تعیین و شناسایی مخاطرات، بررسی وضعیت آسیب‌پذیری براساس مخاطرات شناسایی شده، تجزیه و تحلیل علت‌های مختلف هر بخش، ارائه راهکار دستگاه‌ها، پیشنهاد نظام بودجه‌ریزی و نظام پایش و ارزشیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رحمتی افزود: فرمانداران در سطح شهرستان به عنوان مدیر بحران باید هماهنگی و همکاری‌های لازم را با مجموعه مدیریت بحران استان در راستای تدوین این سندها انجام داده و از دستگاه‌های مسئول استانی در این راستا کمک بگیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شناسایی چندین واحد تجاری، درمانی و مسکونی ناایمن و ناپایدار در تبریز، از شهرداری خواست نسبت به بررسی و رفع ایرادهای این ساختمان‌ها اقدام کند تا از بروز آسیب‌ها و تبعات اجتماعی بعدی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: ما عملکرد خوبی در زمینه پاسخ به بحران در سطح کشور داریم که بهتر است با تمهیدات اولیه، در زمینه پیشگیری از وقوع بحران نیز بتوانیم به نتایج مطلوب برسیم.

کد مطلب 5536819

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