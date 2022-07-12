به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رحمتی در سومین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، اظهار کرد: اثربخشی اقدامهای دستگاههای اجرایی در کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث و نحوه هماهنگی بین سازمانی جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و بهموقع در حوادث و بحرانها، براساس این سندها ارزیابی خواهد شد.
وی اضافه کرد: طرح پژوهشی این برنامهها، با توجه به وضعیت استان تهیه میشود و در این طرح، اطلاعات پایه استان، بررسی و شناسایی وضعیت موجود، تعیین و شناسایی مخاطرات، بررسی وضعیت آسیبپذیری براساس مخاطرات شناسایی شده، تجزیه و تحلیل علتهای مختلف هر بخش، ارائه راهکار دستگاهها، پیشنهاد نظام بودجهریزی و نظام پایش و ارزشیابی مورد استفاده قرار میگیرد.
رحمتی افزود: فرمانداران در سطح شهرستان به عنوان مدیر بحران باید هماهنگی و همکاریهای لازم را با مجموعه مدیریت بحران استان در راستای تدوین این سندها انجام داده و از دستگاههای مسئول استانی در این راستا کمک بگیرند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شناسایی چندین واحد تجاری، درمانی و مسکونی ناایمن و ناپایدار در تبریز، از شهرداری خواست نسبت به بررسی و رفع ایرادهای این ساختمانها اقدام کند تا از بروز آسیبها و تبعات اجتماعی بعدی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: ما عملکرد خوبی در زمینه پاسخ به بحران در سطح کشور داریم که بهتر است با تمهیدات اولیه، در زمینه پیشگیری از وقوع بحران نیز بتوانیم به نتایج مطلوب برسیم.
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