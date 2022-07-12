ولایتمداری رمز موفقیت و سربلندی جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری روز سه شنبه در یادواره شهدای عجب شیر گفت: ما باید آرمان شهدا را بشناسیم و راه آنها را بلد باشیم و معتقدیم که آنچه که موجب سربلندی جامعه ما هست پیروی از سبک و سیره شهدا است.

وی با اشاره به اینکه براندازهای نظام همیشه برای این مرز و بوم دسیسه می‌کنند، افزود: از ابتدای انقلاب مخالفان نظام با طرح ریزی ترور، شبهه افکنی، تحمیل جنگ علیه ملت نظام اسلامی را با چالش روبه رو کردند که همه این توطئه‌ها با درایت رهبر معظم انقلاب و با پشتوانه مردم نقش بر آب شد.

امیر سیاری با اشاره به پشت پرده جنگ استکبار با ایران گفت: در زمان جنگ از ۲۷ کشور اسیر جنگی داشتیم یعنی غربی‌ها با پشتوانه‌های مالی و امکانات و تجهیزات جنگی با تمام قوا علیه مردم و نظام ما در ستیز بودند.

وی به دستاوردهای خون شهدا در این جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: شهدا در طول هشت سال جنگ، عزت و شرافت به جامعه ارمغان آورده و خون شهدا تمامیت ارضی کشور را حفظ کرده و انقلاب ما را از طرح براندازی دشمنان مصون و جایگاه کشورمان را در منطقه اعتبار و ارزش والایی داده است.

امیر سیاری ادامه داد: بعد از جنگ وقتی دست دشمن از این ملت و نظام کوتاه شد تحریم را مطرح کرد و در همه ابعاد اقتصادی، نظامی و سیاسی به تحریم کشورمان پرداخت و تهاجم فرهنگی ناتو فرهنگی و جنگ نرم و جنگ‌های نیابتی از دیگر اهداف دشمن بود.

وی با تاکید بر مسئله ولایت مداری گفت: همه چیز ما در پناه امنیتی است که شهدا برای این جامعه به یادگار گذاشتند و همه این دستاوردها به واسطه پیروی از ولایت فقیه زمان است.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی بر لزوم حفظ امنیت در جامعه تاکید کرد و افزود: اگر امنیت نباشد آینده نگری هم وجود نخواهد داشت و این یک نعمت بزرگ است و جوانان ما باید قدر این را بدانند چراکه برای این مسئله خون‌ها ریخته شده است.

وی وظیفه جوانان امروزی را تبیین عنوان کرد و گفت: باید برای شرایط مختلف کشور در بحران، جنگ، فتنه‌ها و جنگ نرم با پشتیبانی مردم به خصوص جوانان غیور و ولایی آمادگی داشت چرا که دشمن جوانان این مرز و بوم را نشانه رفته‌است.

امیر سیاری با اشاره به استعمار فرا نو گفت: این نوع استعمار با جنگ نرم به دست می‌آید و دشمن وقتی که بر مغز جوانان ما تسلط پیدا کرد دیگر لازم نیست خود را به زحمت بیاندازد خواسته‌های دشمنان به خودی خود محقق می‌شود.

وی به انگیزه، امید و خودباوری در جوانان تاکید کرد و گفت: ما با شعار می‌توانیم و خواستن توانستیم قله‌های موفقیت را کسب کنیم و جوان ما با علم اندوزی و ادامه راه شهدا و با تبعیت از ولی فقیه می‌تواند بر دشمن امروزی مسلط شود.

وی گفت: ما با پشتیبانی قوی مردم و آمادگی نیروهای نظامی و انتظامی تا آخرین قطره خون پای اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌ایم.