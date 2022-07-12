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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۷

رئیس دادگستری استان کرمان:

مشکلات ۳ پروژه معدنی در جنوب کرمان رفع شد

مشکلات ۳ پروژه معدنی در جنوب کرمان رفع شد

کرمان – رئیس دادگستری استان کرمان از رفع مشکل ۳ پروژه معدنی در جنوب استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر سه شنبه در اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهارداشت: یکی از مسائل اصلی رفع موانع تولید در استان و رونق گرفتن بحث صنعت و معدن و… است.

وی گفت: در همین راستای اقدامات زیادی در دستور کار قرار دارد و از ۳ پروژه معدنی در جنوب استان کرمان مانع زدایی شده و مشکلات رفع شده است.

حجت الاسلام حمیدی افزود: سرمایه گذارانی که فعال نیستند و موجب بروز مشکل در راستای فعالیت معادن شده‌اند خلاء ید می‌شوند.

وی خواستار توسعه فعالیت‌های تولیدی شد و گفت: افزایش تولید منجر به پویایی اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت مردم می‌شود.

کد مطلب 5536837

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