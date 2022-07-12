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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۳۷

استاندار لرستان مطرح کرد؛

حمایت از رشته ورزشی کشتی در لرستان

حمایت از رشته ورزشی کشتی در لرستان

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: برای اعتلای رشته ورزشی کشتی با همفکری و همدلی هر کاری از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز سه شنبه در دیدار امروز علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران گفت: برای اعتلای این رشته ورزشی با همفکری و همدلی هر کاری از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه به فصل جدیدی از شرایط خاص و بحرانی کشتی رسیده‌ایم، اظهار داشت: زمانی در کشتی به ریشه رسیده بودیم و شاید هرکسی قدرت احیای این رشته ورزشی را نداشت و کسی را می‌خواست که آگاه به مسائل و مشکلات آن باشد تا بتواند این ریشه را مجدداً بالا بیاورد.

استاندار لرستان با بیان اینکه در مقاطعی حضور کشتی‌گیران و علاقمندان در این رشته ورزشی میلیونی بود اما متأسفانه در مقاطعی به چند ده هزار نفر رسید، افزود: ورزش کشتی برای کشور ما بسیار مهم و جز هویت و شناسنامه کشور محسوب می‌شود و مردم با خاطرات کشتی و پیروزی‌ها و شکست‌های قهرمانان این رشته زندگی کرده‌اند.

زیویار با اشاره به اینکه برای رسیدن به سطح مطلوب کشتی در کشور به یک بازه زمانی چهار یا پنج ساله نیاز داریم، تصریح کرد: امیدواریم در این بازه زمانی به جمعیت مورد نیاز این رشته برای بودن در میادین جهانی دست یابیم هر چند الان بدون ساقه و برگ بلکه تنها با ریشه این رشته داریم تلاش می‌کنیم.

وی افزود: برای اعتلای این رشته در لرستان هر کاری از دستمان بربیاید با همفکری و همدلی کوتاهی نخواهیم کرد.

کد مطلب 5536846

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