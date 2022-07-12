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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۵۳

با رأی اعضای شورای مرکزی؛

«محمدرضا باهنر» دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ماند

«محمدرضا باهنر» دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ماند

اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، «محمدرضا باهنر» را به عنوان دبیرکل این تشکل در دوره جدید ابقا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست پانزدهمین شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین عصر روز سه شنبه (۲۱ تیرماه) در دفتر مرکزی این تشکل با دستور انتخاب دبیرکل دوره پانزدهم برگزار شد.

در این نشست به اتفاق آرا «محمدرضا باهنر» در سمت دبیرکلی این تشکل ابقاء شد. در این جلسه مقرر شد باهنر نسبت به معرفی اعضای هیئت اجرایی و مسئولین کمیته‌های جامعه اسلامی مهندسین در جلسه آتی اقدام کند.

گفتنی است، پانزدهمین مجمع عمومی جامعه اسلامی مهندسین دوم تیرماه با حضور اعضای این تشکل و جمعی از وزرا و نمایندگان مجلس و سران احزاب برگزار و شورای مرکزی این تشکل انتخاب شدند.

کد مطلب 5536857

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