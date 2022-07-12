به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت در بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم به کرمانشاه سفر می‌کند.

وی افزود: این سفر با همراهی جمعی از وزرا و مسئولان کشوری پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ در قالب بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم انجام خواهد گرفت.

استاندار کرمانشاه با اشاره کلی به برنامه‌های سفر رئیس دولت سیزدهم به کرمانشاه، تصریح کرد: علاوه بر دیدار با اقشار مختلف مردمی، بازدید از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی و برگزاری جلسات متنوع تدارک دیده شده است.