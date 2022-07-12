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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۰۰

بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم؛

رئیس جمهور پنجشنبه به کرمانشاه سفر می‌کند

رئیس جمهور پنجشنبه به کرمانشاه سفر می‌کند

کرمانشاه- رئیس جمهور در بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم پنجشنبه هفته جاری به استان کرمانشاه سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت در بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم به کرمانشاه سفر می‌کند.

وی افزود: این سفر با همراهی جمعی از وزرا و مسئولان کشوری پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ در قالب بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم انجام خواهد گرفت.

استاندار کرمانشاه با اشاره کلی به برنامه‌های سفر رئیس دولت سیزدهم به کرمانشاه، تصریح کرد: علاوه بر دیدار با اقشار مختلف مردمی، بازدید از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی و برگزاری جلسات متنوع تدارک دیده شده است.

کد مطلب 5536859

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    نظرات

    • مینا احمدی IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
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      پاسخ
      از نظر مالی برای خرج زندگی بچه‌ها م نیاز به حمایت دارم ممنون

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