حمید سجادی: در تلاش هستیم ورزش بانوان را زنده نگه داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه نخستین کنگره بدنسازی و تناسب اندام اظهار داشت: اگر بخواهم از دغدغه های خودم صحبت کنم باید بگویم انتظاری که امروز نسل جوان، آینده ساز و علاقه مند به ورزش دارند این است که وقتی خود را در آینه می بینند انرژی بگیرند و خانواده ها نیز به دنبال آن هستند تا فرزندشان در فضای سالمی کار کند. معمولا نوجوانان و جوانان دوست دارند مسیر موفقیت را سریع طی کنند و مشتاق هستند و این موضوع رسالت ما را سنگین می کند. انتظار من نه به عنوان وزیر ورزش بلکه به عنوان دوست شما فعالیت در فضای پاک است. ما باید به این موضوع کمک کنیم و قدر مسلم دنیا از این فرهنگسازی استقبال خواهد کرد و زمانی که ما در مسابقات بین المللی حضور پیدا می کنیم همه از اهمیت این موضوع صحبت می کنند.

وزیر ورزش اظهار داشت: ما در تلاش هستیم ورزش بانوان را زنده نگه داریم و آن را توسعه دهیم. نباید ورزش بانوان فراموش شود. در حوزه بدنسازی نیز علاقه مندان زیادی در بخش بانوان حضور دارند؛ اما فعالیت بانوان باید طبق ضوابط و مقررات و دستورالعمل های فدراسیون پیش برود. افتخار می کنیم که بیشتر باشگاه های سطح کشور در بدنسازی فعالیت دارند و این وظیفه ای مهمی را روی دوش ما می گذارد و ما موظف به فرهنگ سازی در این بخش هستیم. ان شالله دست در دست هم بدهیم تا رفتار سازمانی باشگاه های کشور را تقویت کنیم. اجازه ندهیم هر کسی در باشگاه های ما کار کند. اجازه ندهیم هر کسی به خود اجازه دهد نام مقدس مربی را روی خود بگذارد. اجازه ندهیم هر کس به اسم مربی به مردم برنامه بدهد.

سجادی خاطرنشان کرد: وقتی مهمترین کتاب های آموزشی دنیا را ورق می زنیم می بینیم نوشته است: فصل اول فلسفه مربیگری. این فلسفه می گوید ورزشکار شدن، قهرمان شدن و مربی شدن خوب است اما نه به هر قیمتی. ما ابتدا باید کارخانه انسان سازی خود را درست کنیم. یک مربی هزینه می کند، وقت می گذارد، تلاش می کند و امتحان می دهد تا مدرکش را بگیرد اما یک فرد بدون هیچ تلاشی اسم خود را مربی میگذارد. باشگاه باز شده برای پرورش افراد و ورزشکاران نه حواشی.

وی افزود: اگر این مسائل رعایت شود به شما قول می دهم این رشته پرطرفدار تر از این خواهد شد و مردم از آن استقبال می کنند و خوشبختانه این ورزش کاملا جوان پسند است. اتفاقا این ورزش در خارج از کشور کاملا در آمدزا است و استقبال خوبی از آن می‌شود و تنوع بسیار زیادی در خود دارد. به عنوان یک معلم می گویم، هر چه این جلسات هم اندیشی و کنگره ها بیشتر برگزار شود و با هم صحبت کنیم به طور حتم موفق تر خواهیم بود و قول می دهم هر زمانی که قرار بر برگزاری این جلسات باشد، به هر نحوه ای که شده است خودم را می رسانم و در آن شرکت میکنم.

وزیر ورزش در پایان گفت: من اعتقاد دارم این رشته می تواند برای جوانان ما بسیار موثر باشد. شما فدراسیونی دارید که در همه ابعاد از حضور در میادین بین المللی تا آموزش در حال توسعه هستید و باید این نگرش را تقویت کنیم. باید اعزام ها بیشتر از این باشد. باید میزبانی رقابت های بزرگ را بر عهده بگیریم. ان شاالله این فرهنگ سازی محدود در تهران نباشد و در سراسر کشور شاهد برگزاری این جلسات باشیم.