۷۷ برنامه همزمان با هفته عفاف و حجاب در گلستان برگزار می شود

حجتالاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئله حجاب و عفاف یک مطالبه علمی و توحیدی است که ریشه در فطرت انسان دارد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: عفاف و حجاب یکی از موضوعات مهم در تحکیم بنیان خانواده محسوب میشود به همین دلیل توجه به مولفههای تربیتی یکی از مهمترین تکالیف فردی و اجتماعی در قامت اسلام ناب به شمار میآید.
وی تصریح کرد: امروزه دشمنان تلاش میکنند با کمک امپراطوری رسانه ولنگاری را در جامعه رواج داده و بنیان خانواده را نابود کنند لذا خانوادهها باید با کمک مولفههای دینی فرزندان خود را هوشیار کنند.
دیلمی اضافه کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب ۷۷ برنامه فرهنگی با کمک تشکلهای مذهبی در گلستان برگزار میشود.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: همایش عفاف و حجاب، تکریم و تجلیل از خانواده معظم شهدا، مراسم جشن تکلیف، نشست با فرهیختگان، نمایشگاه عفاف و حجاب، اعزام مبلغ، برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع عفاف و حجاب پیاده روی ازجمله برنامههایی است که به مناسبت هفته عفاف و حجاب در گلستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: تولید محتوا با موضوع عفاف و حجاب در فضای مجازی، تریبون آزاد در اماکن عمومی و ایستگاه مصاحبه درون شهری با موضوع حجاب هم در هفته عفاف و حجاب در شهرستانهای گلستان برگزار میشود.
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