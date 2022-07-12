پوشش به یک ابزار اقتصادی و طمع سیاسی برای غربی ها تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میمنت آبادی روز سه شنبه در همایش منطقه‌ای رایحه که به مناسبت گرامیداشت هفته حجاب و عفاف در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: آزادی در تعریف جهانی یعنی هر گونه رفتاری که به دیگران آزار نرساند چه در حیطه پوشش، نوشتن، قلم، موسیقی، صدا یا هر رفتار دیگری نباید با نام آزادی به دیگران آسیب زد.

وی افزود: امروزه بحث پوشش ابزاری برای سود اقتصادی، مطامع سیاسی و رفع شهوانی تبدیل شده و متأسفانه این ابزارهای در اختیار جامعه بشری به سمت انحراف کشیده و با عناوین مختلف بمباران تبلیغاتی می‌شویم.

عضو شورای شهر سنندج عنوان کرد: برخی افراد کج رویی حجاب و عفاف را به سمت کج رویی سیاسی می‌برند و تلاش عمده طراحان این موضوع به سمت اقدامات سیاسی سوق دادن موضوع بوده و غافل از اینند که سود جویان اقتصادی پشت این موضوع هستند.

میمنت آبادی گفت: در هیچ جامعه، تمدن و مذهبی در طول تاریخ زنان بی حجاب نبوده اند و ایرانی‌ها اولین مردمانی بوده اند که از چادر استفاده کرده و اسلام به این پوشش حیثیت خاصی بخشیده است.

وی با بیان اینکه کردستان به شیر زنان خود افتخار می‌کند، افزود: شهیده فاطمه اسدی بعد از ۴۰ سال اولین زن تفحص شده کشور و ناهید فاطمه کرجو سندهای فرهیخته مردم کردستان هستند.

وی تصریح کرد: اسلام به عنوان یک ایدئولوژی و روش درست زیستن انسان هاست و برای سلامت جامعه باید اصول دین اسلام را به عنوان مبنای زندگی خود جاری کنیم.