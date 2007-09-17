افزایش 83 درصدی ترانزیت خارجی از گمرکات مازندران

مدیر کل گمرکات مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت بیش از دو میلیون و 378 هزار تن انواع مواد سوختی شامل نفت خام و کوره به ارزش یک میلیارد و 226 میلیون و 788 هزار دلار به کشورهای عراق، پاکستان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان ترانزیت خارجی شد.

به گفته علی کارگری، این میزان ترانزیت کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 32و از لحاظ ارزشی 83 درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: در این مدت درآمد گمرکات مازندران از مرز 273 میلیارد و 879 میلیون و 576 هزار ریال گذشت که در مقایسه با پنج ماهه سال 85 رشد 15 درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات مازندران با اشاره به اینکه در طی همین مدت 54 هزار تن انواع کالا و مواد معدنی به ارزش 21میلیون و 483 هزار دلار از گمرکات مازندران به 16 کشور جهان صادر شده است تصریح کرد: این کالاها از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال، 4 درصد رشد را نشان می دهد.

کارگری با بیان اینکه با رشد واردات از گمرکات مازندران در این مدت واردات گمرکات از مرز یک میلیون و 124 هزار تن فراتر رفته است یادآور شد: ارزش این کالاها معادل 580 میلیون و 493 هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب دارای 26 و 25 درصد رشد بوده است.

وی در پایان اظهار داشت: در این مدت مازندرانی ها پذیرای 28 هزار و 508 نفر مسافر بودند و در حدود 25 هزار و 338 نفر مسافر را نیز بدرقه کردند.

