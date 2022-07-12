به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه هم‌زمان با بیست و یکم تیرماه سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان و آغاز هفته عفاف و حجاب، همایش یک‌روزه عفاف و حجاب با حضور و سخنرانی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان در سالن اجتماعات کوثر ستاد فرماندهی انتظامی البرز برگزار شد.

آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در این جلسه ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه امامت و ولایت، بیان داشت: ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام یک مسئله جدی و حیاتی است که متأسفانه گاهی بد معنا می‌کنیم و بد معنا می‌شود.

وی در ادامه بابیان اینکه خطبه غدیر یکی از خطبه‌های بلند و عجیب است که قرائت آن چند ساعت به طول انجامید، گفت: متأسفانه اطلاع عموم از خطبه غدیر صرفاً در حد عبارت «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ» است.

امام‌جمعه کرج بابیان اینکه پیامبر خطبه غدیر را در حضور یک مجموعه عظیم انسانی مطرح کردند تا محفوظ و بدون تحریف بماند، اظهار داشت: واقعه غدیر به دستور خداوند متعال به پیامبر صلی‌الله و علیه و آله سپرده شد.

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه در خطبه غدیر به ۵۰ آیه از قرآن کریم استدلال شده است، گفت: خطبه غدیر ولایت را اثبات می‌کند.

وی بابیان اینکه در خطبه غدیر نام دوازده امام برده شده است، گفت: خطبه غدیر فقط بحث ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیست بلکه شامل تمام ائمه علیهم‌السلام می‌شود که حتی نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز چهار بار برده شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در ادامه به تشریح کلمه «ولایت» در عبارت «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ» در خطبه غدیر پرداخت و گفت: اهل سنت کلمه «ولایت» را به معنای نصرت و محبت معنا می‌کنند.

آیت‌الله حسینی همدانی افزود: شیعه ولایت را اولی به تصرف دانسته و آن را به معنای زمامدار حاکمیت و حکومت بعد از پیامبر صلوات‌الله‌علیه می‌داند.

وی بابیان اینکه متأسفانه برخی، کسانی که محب و بکاء اهل‌بیت هستند را «ولایی» عنوان می‌کنند، گفت: در معنای صحیح کلمه کسی که قائل به تشکیل حکومت اسلامی و برقراری احکام اسلام در جامعه است و برای آن تلاش می‌کند، «ولایی» است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در بخش دیگری بابیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت تعالیم اهل‌بیت و قرآن و تربیت و رهبری حضرت امام (ره) به پیروزی رسید، گفت: انقلاب اسلامی به بازخوانی مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام در جامعه پرداخت.

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دل‌ها به اسلام و اسلام شیعی متمایل شد و این گرایش زنگ خطری برای دشمنان بود، گفت: دشمنان بعدازاین اتفاق خود را به تحرک واداشتند و شیطنت و فضاسازی کردند.

وی بابیان اینکه فرهنگ دینی ساختار اصلی جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهد، گفت: جامعه اسلامی نسبت به گناه آشکار در اجتماع وظیفه و مسئولیت دارد.

نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب فقط به بانوان اختصاص ندارد

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان البرز بابیان اینکه حجاب از احکام ضروری دین و جز واجبات است، گفت: نماز هم جز واجبات دین است اما بُعد فردی دارد درصورتی‌که حجاب علاوه بر واجب بودن، بُعد اجتماعی نیز دارد.

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه متأسفانه امروز از حجاب برای دین‌ستیزی استفاده می‌شود، تصریح کرد: مخالفان دین به‌صورت عموم و مخالفان انقلاب اسلامی به‌صورت خصوص با حجاب مبارزه می‌کنند. وی بابیان اینکه جوامع دینی را از پوشش آن می‌توان تشخیص داد، گفت: افراد یهودی از نوع پوششان در جوامع قابل‌تفکیک هستند.

رئیس ستاد احیا امربه‌معروف و نهی از منکر استان البرز در بخش دیگری تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب فقط به بانوان اختصاص ندارد و آقایان هم باید رعایت کنند.

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه قرآن کریم عفت و حجاب را برای بانوان و آقایان می‌داند، گفت: قرآن کریم حضرت مریم و حضرت یوسف را عفیف معرفی می‌کند.

بهه عفاف و حجاب در جامعه را باید بانوان حفظ کنند

وی با تأکید بر اینکه جبهه عفاف و حجاب در جامعه را باید بانوان حفظ کنند، تصریح کرد: اساس کار دست بانوان است و خود باید مدیریت میدان را به عهده بگیرند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری امور مساجد استان البرز با اشاره به آیه ۱۸ سوره مبارکه مریم، گفت در این آیه شریفه بیان می‌کند که حضرت مریم خود دست به امربه‌معروف و نهی از منکر زدند لذا بانوان ما نیز باید مطالبه گری کنند و وسط میدان باشند.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به طرح «حضور» عنوان کرد: حضور بانوان با پوشش اسلامی در سطح جامعه مصداق امربه‌معروف و نهی از منکر است.

وی بابیان اینکه بنده طرح «حضور» را در سال ۱۳۹۳ مطرح کردم، گفت: اگر این طرح به‌درستی در آن سال‌ها پیاده‌سازی و اجراشده بود به بسیاری از مشکلات امروزی مبتلا نبودیم.

امام‌جمعه کرج با تأکید بر اینکه بانوان باید حضور فعال در جامعه داشته باشند، گفت: حضور بانوان باید در سایه امنیت روانی و اخلاقی باشد.

آیت‌الله حسینی همدانی تأکید کرد: برخورد نیروی انتظامی با معضل بی‌حجابی باید در مواقع عنادورزی و عبور از خطوط قرمز باشد.

وی بابیان اینکه تمام دستگاه‌ها قانون دارند، گفت: اجرای قانون برای همه لازم اجراست لذا نیروی انتظامی هنگامی‌که افراد از خط قرمز عبور کنند باید وارد عمل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در ادامه تأکید کرد: در این مقطع زمانی باید کارهای ایجابی و سلبی در کنار یکدیگر انجام شود.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به کتاب خاطرات مستر همفر، جاسوس انگلیس در خاورمیانه، گفت: مستر همفر در کتاب خاطرات خود بیان می‌کند که «باید چادر را از سر زنان مسلمان برداریم».

وی در ادامه افزود: مستر همفر یکی از کسانی است که فرهنگ «موسی به دین خود، عیسی به دین خود» را وارد کرد که با این ترفند یکی از اصلی‌ترین اصول دین که امربه‌معروف و نهی از منکر است را ساقط کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در خاتمه با اشاره به مفهوم دموکراسی به معنای رعایت حقوق دیگران، گفت: بی‌حجابی ضد دموکراسی است چون حقوق دیگران رعایت نمی‌شود به‌علاوه آنکه دموکراسی غلبه اکثریت بر اقلیت است.

گفتنی است سخنرانی سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی البرز و سردار علیرضا حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان از دیگر بخش‌های همایش یک‌روزه عفاف و حجاب در کرج بود.