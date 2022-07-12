رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد البرز معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان و آئین معارفه رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد البرز بعد از ظهر سه‌شنبه با حضور آیت‌الله حسینی همدانی در محل دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی ریاست شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان البرز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین کمالی دهقان به سمت رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز منصوب و معرفی شد.

همچنین از زحمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرادی سرپرست سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز تقدیر و تشکر به عمل آمد.