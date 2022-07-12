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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۱۹

با حضور رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات البرز؛

رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد البرز معارفه شد

رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد البرز معارفه شد

البرز- مراسم معارفه رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان و آئین معارفه رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد البرز بعد از ظهر سه‌شنبه با حضور آیت‌الله حسینی همدانی در محل دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی ریاست شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان البرز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین کمالی دهقان به سمت رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز منصوب و معرفی شد.

همچنین از زحمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرادی سرپرست سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز تقدیر و تشکر به عمل آمد.

کد مطلب 5536880

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    نظرات

    • محمد وکیلیان ID ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
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      پاسخ
      باسلام ودرود بنده با عنایت خداوند متعال در سال ۱۳۹۶ به عنوان هیئت امنا مسجد انتخاب شدم،مسجدی که تحویل گرفتم ،به علت نداشتن آب آشامیدنی متروکه ومخروبه شده بود!حال مشکلات عدیده ای دارم ،مشکلات مالی نیست! فقط دنبال راه ارتباطی با ریاست محترم هیت امنا مساجد البرز را خواستارم جهت مشورت و راهنمایی,که تاکنون موفق نبودم!لذا خواهشمندم بنده را در این خصوص یاری فرمایید! اجرکم من عمدا...

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