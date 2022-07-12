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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۳۴

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان خبرداد؛

افزایش ۴۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب گرگان

افزایش ۴۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب گرگان

گرگان- مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: دو حلقه چاه طرح آبرسانی به گرگان به بهره برداری رسید و ۴۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب گرگان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان‌، سید محسن حسینی از به بهره برداری رسیدن چاه‌های Wf۶ و Wf۷ شرق گرگان و افزایش ۴۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب این شهر خبر داد.

وی افزود: چاه Wf۶ با عمق ۲۱۰ متر، دبی ۲۰ لیتر بر ثانیه، طول خط انتقال آب ۴۰۰ متر و طول خط انتقال برق نیز ۴۰۰ متر و با هزینه کلی ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان حفر، تجهیز و برق رسانی شد و به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بیان کرد: چاه Wf۷ نیز با عمق ۲۰۰ متر و دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه، طول خط انتقال آب ۳۳۰۰ متر و طول خط انتقال برق ۳۳۰ متر و با هزینه کلی ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان حفر، تجهیز و برق رسانی شد و به بهره برداری رسید.

حسینی با سپاس از تلاش‌های دولت محترم، وزارت نیرو، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، استانداری و سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبارات لازم، افزود: به یاری خداوند، زحمات مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای، شرکت‌های حفاری و پیمانکاران و مشاوران مربوطه در ایام عید قربان به بار نشست و این خدمت تقدیم شهروندان محترم گرگانی شد.

گفتنی است در راستای طرح آبرسانی به گرگان، در تاریخ ۱۰ تیر سال‌جاری نیز، عملیات احداث مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی گرمابدشت و عملیات اجرای خطوط انتقال به طول ۵ کیلومتر از مخزن گرمابدشت به مخزن جلین - سیاه تلو به پایان رسیده و ۲۰ درصد به ظرفیت ذخیره شهر گرگان و ۳۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت انتقال آب شرب از منابع آبی شرق گرگان افزوده شده بود.

کد مطلب 5536883

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