نقش اتصالات پلی اتیلن در صنایع و پیشرفت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اتصالات پلی اتیلن به تجهیزاتی گفته می‌شود که در خطوط لوله کشی و تأسیسات در صنایع مختلف به منظور تغییر زاویه مسیر جریان سیال، تغییر قطر خط لوله کشی، تغییر در میزان دبی جریان و اتصال لوله‌ها به یک دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتصالات پلی اتیلنی یک قطعه قابل جدا شدن است که به یک لوله یا اتصال دیگر متصل می‌شود یا دو قطعه لوله پلی اتیلن را به هم وصل می‌کند. اتصالات پلی اتیلنی به طور کلی در عملیات مکانیکی و لوله کشی برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع مختلفی از اتصالات وجود دارند، مانند:

زانویی

سه راهی

چهار راهی

درپوش

مغزی

این اتصالات به روش‌های مختلف از جمله روش قالبی به شکل تزریقی و یا با استفاده از ورق ضخیم پلی اتیلن بوسیله برشکاری و تراشکاری تولید می‌گردند. هر کدام از این روش‌ها جهت تولید اتصالات پلی اتیلنی مزیت‌ها و معایبی دارند مثلاً در روش تزریقی به دلیل فراوانی و تنوع زیاد سایز، نوع مواد و فشارهای مختلف، دسترسی به تمامی این سایزها امکان پذیر نیست ولی در روش ماشین کاری بر اساس آن چه در نقشه اتصالات وجود دارد، آن‌ها ماشین کاری شده و انطباق کامل با نقشه خواهند داشت. این اتصالات در انواع و سایزهای مختلفی برای مصرف طراحی شده اند.

به طوری که برای هر کاری، اتصال مورد نظر آن ساخته شده است.

انواع اتصالات پلی اتیلن

با توجه به نوع خط و پروژه، کاربرد هر نوع اتصال پلی اتیلنی تعیین می‌شود. برای نمونه، در خطوط انتقال آب، نمی‌توانید از اتصالات اکتوروفیوژنی استفاده کنید. انتخاب نوع اتصالات، در خطوط پلی اتیلنی بسیار حیاتی بوده و حساسیت بالایی دارد. اتصالات پلی اتیلنی انواع مختلف دارد که در ادامه کاربرد هر نوع را معرفی خواهیم کرد:

اتصالات الکتروفیوژن

در خطوط انتقال و توزیع گاز از این نوع اتصال استفاده می‌شود که چون از حساسیت بالایی برخوردار بوده، بایستی ضریب ایمنی آن بالا باشد، هزینه آن نیز نسبت به سایر اتصالات بالاتر است. با این نوع اتصالات، می‌توانید اتصالات لوله به لوله، لوله به زانویی و لوله به بوشن را ایجاد کنید. از آن جایی که اتصالات الکتروفیوژن از ایمنی بالایی برخوردار است، این نوع، تنها اتصالی است که مورد تأیید استاندارد IGS خطوط انتقال گاز قرار گرفته است.

اتصالات مایتری یا جوشی

پرکاربرد ترین نوع اتصالات پلی اتیلن، اتصالات مایتری است. در تمام پروژه‌ها و خطوط اتصال می‌توانید از ابعاد و سایزهای مختلف این نوع اتصال استفاده کنید. اتصالات جوشی به تمام اتصالاتی گفته می‌شود که به واسطه دو دستگاه بات فیوژن و الکتروفیوژن تولید می‌شوند

اتصالات تزریقی

این اتصالات اغلب در مصارف کشاورزی، آبیاری و در خطوطی استفاده می‌شود که فشار روی آن‌ها زیاد نباشد. این لوله برای استفاده در اندازه زیر ۹۰ میلیمتر مناسب است و برای خطوط و لوله‌های حساس مانند خطوط آتش نشانی مناسب نیست

اتصالات پیچی

این اتصالات تنها در سیستم‌های آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و کم فشار و کوچک هستند. در این نوع اتصال نیازی به دستگاه جوش ندارید. قطر دستگاه که در شبکه توزیع آب و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به اندازه ۲۰ الی ۲۵ میلی متر است.

کاربرد اتصالات پلی اتیلن

سیستم آبرسانی

برای انتقال آب در سیستم شهری و روستایی و بین شهری از لوله پلی اتیلن آبی استفاده می‌شود به همین منظور استفاده از اتصالات جوشی پلی اتیلن در آبرسانی رایج است.

انتقال گاز

برای انتقال و یا صادرات گاز هم از لوله پلی اتیلن گازی استفاده می‌شود که برای ایجاد اتصال بین دو لوله از اتصالات پلی اتیلن جوشی استفاده می‌شود.

انتقال مواد شیمیایی

از آن جایی که پلی اتیلن در برابر مواد شیمیایی، خورندگی اسیدها و مواد قلیایی مقاوم است در نتیجه بهترین گزینه برای انتقال مواد شیمایی لوله پلی اتیلن و در نتیجه اتصالات جوشی پلی اتیلن است.

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مزیت‌های اتصالات پلی اتیلن

لوله‌های پلی اتیلن خواص مطلوبی مانند وزن کم، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت بالا در برابر ضربه و انعطاف پذیری برتری را ارائه می‌دهند. برخی دیگر از خصوصیات و مزایای لوله‌های پلی اتیلن عبارتند از:

مقاوم در برابر زنگ زدگی

بر خلاف اتصالات فلزی که در اصابت با آب زنگ می‌زنند، پلی اتیلن می‌تواند در مجاورت آب دوام بیاورد. بدون این که هیچگونه خوردگی ای در آن ظاهر شود. اتصالات فلزی بعد از زنگ زدن نیاز به تعویض دارند. یا گاهاً به دلیل زنگ زدگی دیگر قابل استفاده نیستند و رزوه های آن‌ها به سختی کار می‌کند. اما اتصالات پلی اتیلن هرگز چنین اتفاقی برایشان رخ نمی‌دهد.

فروش اتصالات پلی اتیلن در بازار تهران

یکی از مراکز معتبری فروشگاه‌هایی که فروش اتصالات پلی اتیلن را انجام می‌دهد، فروشگاه لوله و اتصالات امین می‌باشد فروشگاه امین در زمینه ارائه انواع شیرآلات، اتصالات مانند زانو استیل، اتصالات پلی اتیلن محصولات مربوطه بیش از بیست سال تجربه دارد. این فروشگاه در سال ۱۳۷۵ تأسیس شد و در پروژه‌های شهرداری‌های مناطق ۱-۳-۵، بیمارستان تخصصی چشم نگاه، دانشگاه علم وصنعت، ستاد مشترک، شرکت بام آنرژی (پروژه‌های بام لند، بام زعفرانیه و غیره)،شرکت ترمو اسکان، پروژه‌های مسکن مهر ۳۶۰ واحدی و ۱۲۰۰ واحدی هشتگرد و ۱۲۰ واحدی پرند، شرکت گروه صنعتی کاوه، پارس آنلاین، برج آبشار، شرکت صاایران، باتری سازی نیرو، صدا و سیما، ایران دارو، شرکت دلپذیر، شرکت مانیزان، شرکت سپید ماکیان، شرکت آذین، آوین سینا، بیمارستان عرفان، برج آرتمیس، شرکت مخابرات، پادگان حضرت ابولفضل (ع)، بیمارستان سرطان مرکز صالح، شرکت ابر آرمان و هپاسکو تأمین ملزومات مشارکت داشته است. اگر قصد خرید انواع اتصالات (اتصالات پلی اتیلن، فولادی، استیل) فلنج، شیرآلات و یا انواع لوله را دارید می‌توانید با کارشناسان فروشگاه لوله و اتصالات امین تماس حاصل فرمائید و محصولات مورد نیاز خود را با بهترین کیفیت دریافت کنید.

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