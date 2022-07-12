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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۳۵

کارشناس حوزه خانواده مطرح کرد؛

لزوم ورود متدینین سرمایه گذار به عرصه تولید چادر

لزوم ورود متدینین سرمایه گذار به عرصه تولید چادر

کرمانشاه-کارشناس حوزه خانواده با انتقاد از گرانی قیمت چادر به عنوان حجاب برتر، بر لزوم ورود متدینین سرمایه گذار به عرصه تولید چادر با قیمت پایین تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهاب مرادی کارشناس مسائل خانواده بعد از ظهر سه شنبه در همایش «زنان و دختران فاطمی» کرمانشاه و یادبود بانوی شهیده شاخص سال ۱۴۰۱ «فاطمه اسدی» که در سالن شهید بهشتی ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: روحیه پهلوانی و دلاوری کرمانشاهیان آن نکته‌ای است که همچنان جای افتخار دارد و باید به یاد دلاوری پهلوانان این دیار افتخار کرد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه زن در جامعه فرهنگی امروز، افزود: کم توجهی فرهنگی به بانوان که مورد مواخذه خدا نیز قرار گرفته امروز در جامعه ما پررنگ شده و باید برای بازگشت جایگاه فرهنگی بانوان تلاش کرد.

کارشناس مسائل خانواده تصریح کرد: مقوله تفاوت قائل شدن بین زن و مرد از گذشته گریبان‌گیر جوامع بوده و زن که به تعبیر امام خمینی (ره) مربی جامعه است بعضاً در برخی خانواده‌ها شأن و جایگاهش حفظ نمی‌شود.

وی ادامه داد: حفظ شأن و احترام بانوان در توصیه‌های دینی و اخلاقی همواره مورد تاکید بوده و است.

حجت السلام شهاب مرادی با گلایه از قائل شدن فرق بین زنان و مردان در برخی خدمات اجتماعی، خاطرنشان کرد: حتی در مساجد نیز بهترین محل را برای مردان در نظر می‌گیرند.

این استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از قیمت بالای چادر، گفت: قیمت چادر که به عنوان حجاب برتر بسیار به آن تاکید شده است در کشور ما بالاست و این راه را برای خانواده‌های کم برخوردار سخت می‌کند.

وی ادامه داد: افراد متدین سرمایه گذار لازم است به حوزه تولید چادر ورود کرده و وسایل حجاب به ویژه ملزومات حجاب برتر را در کشور فراهم کنند.

حجت السلام مرادی با بیان اینکه پوشش اسلامی و مورد پذیرش جامعه متدین ایرانی باید در ساخت سریال‌ها و فیلم‌ها مورد توجه قرار گیرد، گفت: راهکارهای جذب به حجاب باید جذاب باشند تا در این حوزه موفقیت جذب حداکثری اتفاق بی افتد.

وی افزود: حجاب را می‌توان امروز به عنوان پرچم اسلام معرفی کرد که برای برافراشته شدن آن لازم است با جذابیت به رعایت آن دعوت انجام گیرد.

کد مطلب 5536905

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