لزوم ورود متدینین سرمایه گذار به عرصه تولید چادر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهاب مرادی کارشناس مسائل خانواده بعد از ظهر سه شنبه در همایش «زنان و دختران فاطمی» کرمانشاه و یادبود بانوی شهیده شاخص سال ۱۴۰۱ «فاطمه اسدی» که در سالن شهید بهشتی ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: روحیه پهلوانی و دلاوری کرمانشاهیان آن نکته‌ای است که همچنان جای افتخار دارد و باید به یاد دلاوری پهلوانان این دیار افتخار کرد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه زن در جامعه فرهنگی امروز، افزود: کم توجهی فرهنگی به بانوان که مورد مواخذه خدا نیز قرار گرفته امروز در جامعه ما پررنگ شده و باید برای بازگشت جایگاه فرهنگی بانوان تلاش کرد.

کارشناس مسائل خانواده تصریح کرد: مقوله تفاوت قائل شدن بین زن و مرد از گذشته گریبان‌گیر جوامع بوده و زن که به تعبیر امام خمینی (ره) مربی جامعه است بعضاً در برخی خانواده‌ها شأن و جایگاهش حفظ نمی‌شود.

وی ادامه داد: حفظ شأن و احترام بانوان در توصیه‌های دینی و اخلاقی همواره مورد تاکید بوده و است.

حجت السلام شهاب مرادی با گلایه از قائل شدن فرق بین زنان و مردان در برخی خدمات اجتماعی، خاطرنشان کرد: حتی در مساجد نیز بهترین محل را برای مردان در نظر می‌گیرند.

این استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از قیمت بالای چادر، گفت: قیمت چادر که به عنوان حجاب برتر بسیار به آن تاکید شده است در کشور ما بالاست و این راه را برای خانواده‌های کم برخوردار سخت می‌کند.

وی ادامه داد: افراد متدین سرمایه گذار لازم است به حوزه تولید چادر ورود کرده و وسایل حجاب به ویژه ملزومات حجاب برتر را در کشور فراهم کنند.

حجت السلام مرادی با بیان اینکه پوشش اسلامی و مورد پذیرش جامعه متدین ایرانی باید در ساخت سریال‌ها و فیلم‌ها مورد توجه قرار گیرد، گفت: راهکارهای جذب به حجاب باید جذاب باشند تا در این حوزه موفقیت جذب حداکثری اتفاق بی افتد.

وی افزود: حجاب را می‌توان امروز به عنوان پرچم اسلام معرفی کرد که برای برافراشته شدن آن لازم است با جذابیت به رعایت آن دعوت انجام گیرد.