اجرای رزمایش «سفیران مهر» در فومن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن جعفری امروز (سه شنبه) در جلسه عفاف و حجاب که در سالن جلسات آموزش و پرورش فومن برگزار شد به ضرورت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف تأکید کرد و اظهار داشت: تربیت فرزند از همان کودکی آغاز و هر پدر و مادری می‌تواند از همان دوران فرزندان خود را نسبت به رعایت فرهنگ حجاب در جامعه آموزش دهند.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با بیان اینکه نخستین رزمایش تذکر لسانی «سفیران مهر» همزمان با سراسر کشور در این شهرستان شروع و به مدت یک هفته ادامه دارد، گفت: این گروه با حضور در تفرجگاه‌ها، معابر عمومی به صورت چهره به چهره با افراد بد حجاب صحبت کرده و از بانوان محجبه تجلیل به عمل می‌آورند.

وی با تاکید بر اینکه چنین حرکت‌هایی خوب بوده اما کافی نیست و نباید به صورت مقطعی باشد، اضافه کرد: تأثیر پذیری از فرهنگ برهنگی شاخص‌های فرهنگ غربی امروز هیچ گونه جایگاهی ندارد و کرامت انسانی حلقه مغفول در فرهنگ غربی است.

سرهنگ جعفری با اشاره به اینکه در غرب نگاه به زن ابزاری است اما در اسلام زن به عنوان مادر، همسر و دختر از جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت ایجاد می‌کند و فرهنگ اسلامی ما معیار آن خدا محوری بر اساس باورهای دینی است.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با بیان اینکه فرهنگ حجاب باید ریشه در باورهای اعتقادی و رفتاری شکل بگیرد که در اینجا نقش خانواده بسیار تأثیرگذار و پررنگ است، گفت: نقش و تأثیر گذاری مدرسه در دانش آموزان نیز بسیار مهم بوده و دانش آموزان از معلمان خود الگو می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه در این رزمایش برخورد قهری نیست بلکه نگاه ما این است که مسائل با گفتگو حل می‌شود، افزود: از آنجایی که ایران یک کشور اسلامی است بنابراین هیئت‌های اندیشه‌ورز، فضای مجازی، آموزش و پرورش و آموزش عالی به راحتی می‌توانند در این مورد به بهترین شکل فرهنگ‌سازی کنند.