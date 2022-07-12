به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت تشریح برنامه‌های بیست هشتمین سفر استانی رئیس جمهور، اظهار کرد: آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه طی سفر یک روزه به استان کرمانشاه سفر خواهند کرد و معاونین و هیأت وزیران نیز رئیس جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد.

وی افزود: تمام آحاد مردم و مسئولان استان کرمانشاه وظیفه دارند در سفر رئیس جمهور با وحدت و همدلی بیشترین بهره‌برداری را از این سفر داشته باشیم زیرا برای انجام این سفر یک کار کارشناسی برای معرفی ظرفیت‌ها و مشکلات استان به همراه ارائه راهکار صورت گرفته است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: سفر به شهرستان‌های استان کرمانشاه، دیدار با نخبگان، دیدار چهره به چهره با مردم در ورزشگاه ۶ هزار نفری امام خمینی (ره)، برگزاری نشست شورای اداری و برگزاری نشست خبری از جمله برنامه‌های سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه است.

امیری مقدم با اشاره به اینکه معاونین و هیأت وزیران رئیس جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد، گفت: معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشاور رئیس جمهور در حوزه روحانیت و ادیان مذاهب، وزیر بهداشت، اقتصاد و دارایی، نیرو، آموزش و پرورش، کشور، کشاورزی و گمرکات کشور به همراه رئیس مناطق آزاد کشور و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رئیس جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه مملو از پروژه‌های نیمه تمام است، خاطر نشان کرد: در استان کرمانشاه ۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد که در این سفر پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد مورد توجه قرار گرفته و اولویت دولت سیزدهم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در کشور است.

رفع بیکاری و اشتغالزایی اولویت دولت سیزدهم در کرمانشاه

استاندار کرمانشاه بیان کرد: رفع بیکاری و اشتغالزایی، تکمیل سامانه گرمسیری، آغاز عملیات سامانه سردسیری، سدهای مورد نیاز استان کرمانشاه به همراه بیش از ۱۰۰ طرح و پروژه و با ۲۲ هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان طرح اشتغالزایی و حمایتی در سفر رئیس جمهور بررسی خواهد شد.

امیری مقدم ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در استان کرمانشاه در قالب جهش ملی مسکن با حضور رئیس جمهور آغاز می‌شود که ۱۳ هزار واحد آن در شهر کرمانشاه در قالب پروژه سراج صورت خواهد گرفت.

مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین در سفر رئیس جمهور معرفی می‌شود

وی با اشاره به آخرین وضعیت انتخاب مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، گفت: مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین انتخاب شده و در سفر رئیس جمهور و با حضور سعید محمد رئیس مناطق آزاد تجاری کشور معرفی خواهد شد و پس از تهیه طرح جامع و سایر اقدامات صورت می‌گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه‌های نفت و گاز، تصریح کرد: در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه ظرفیت و کیفی سازی محصولات پالایشگاه کرمانشاه به عنوان یک نمونه موفق خصوصی سازی در گام نخست ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که یا به صورت حضوری و یا ویدئو کنفرانس این کار صورت خواهد گرفت.

امیری مقدم اضافه کرد: همچنین در بیست و هشتمین سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه عملیات اجرایی پتروشیمی روانسر و آناهیتا کرمانشاه آغاز خواهد شد و پتروشیمی آناهیتا، اسلام آبادغرب، روانسر، کنگاور و سنقر و کلیایی از موضوعات مهم صنعت و نفت گاز استان است.

آمادگی ۱۲۰۰ کاربر برای پاسخگویی به درخواست‌های مردمی

وی با اشاره اینکه بعد از سفر رئیس جمهور تخصیص اعتبارات صورت خواهد گرفت، بیان کرد: پس از سفر رئیس جمهور تیم‌های عملیاتی پیگیری مصوبات سفر در ادارات تشکیل می‌شود و به صورت هفتگی پیشرفت کار رصد می‌شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه سامانه سامد در سفر رئیس جمهور فعال است، افزود: یک هزار و ۲۰۰ کاربر برای پاسخگویی به تماس‌های تلفنی مردم فعال خواهند بود و مکان‌هایی برای جمع آوری نامه‌های مردمی در نظر گرفته شده و ظرف یک هفته سعی می‌شود به درخواست‌های مردم پاسخ داده شود.