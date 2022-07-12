شادپیمایی بزرگ «بانوان زهرایی» در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه به مناسبت هفته حجاب و عفاف شادپیمایی و اجتماع بزرگ «بانوان زهرایی» در شیراز برگزار شد.

طی برنامه ریزی های انجام شده این شادپیمایی از ۲ مسیر پل معالی آباد و بلوار شاهد به سمت پیاده راه سلامت برگزار شد.