شادپیمایی بزرگ «بانوان زهرایی» در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه به مناسبت هفته حجاب و عفاف شادپیمایی و اجتماع بزرگ «بانوان زهرایی» در شیراز برگزار شد.
طی برنامه ریزی های انجام شده این شادپیمایی از ۲ مسیر پل معالی آباد و بلوار شاهد به سمت پیاده راه سلامت برگزار شد.
شیراز – شادپیمایی و اجتماع بزرگ «بانوان زهرایی» در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه به مناسبت هفته حجاب و عفاف شادپیمایی و اجتماع بزرگ «بانوان زهرایی» در شیراز برگزار شد.
طی برنامه ریزی های انجام شده این شادپیمایی از ۲ مسیر پل معالی آباد و بلوار شاهد به سمت پیاده راه سلامت برگزار شد.
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