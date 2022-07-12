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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۷

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

تب داغ تابستان در کرمانشاه/ هوای کرمانشاه گرم می‌شود

تب داغ تابستان در کرمانشاه/ هوای کرمانشاه گرم می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به داغ شدن تب تابستان در کرمانشاه اشاره کرد و از گرم شدن هوای استان کرمانشاه خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته هوای گرم در استان کرمانشاه مستقر خواهد بود.

وی با اشاره به احتمال تشکیل غبار رقیق، افزود: در بعضی ساعات وزش باد همراه با رشد ابر و غبار رقیق به خصوص در مناطق مرزی، مهمترین پدیده‌های جوی در کرمانشاه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه پیش بینی کرد: بیشینه دمای هوا در غالب نقاط استان کرمانشاه بیش از ۴۰ درجه و در گرم‌ترین نقطه استان کرمانشاه به ۴۷ درجه سانتیگراد برسد.

وی ادامه داد: افزایش دما تا فردا چهارشنبه ادامه خواهد داشت؛ اما از روز پنجشنبه و تا پایان روز جمعه دمای هوا روندی کاهشی خواهد گرفت.

کد مطلب 5536928

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