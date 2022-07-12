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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۵۵

معاون استاندار خوزستان:

رشد ۹.۵ درصدی برای اقتصاد خوزستان در سال جاری تعیین شد

رشد ۹.۵ درصدی برای اقتصاد خوزستان در سال جاری تعیین شد

اهواز- معاون اقتصادی استاندار خوزستان با تاکید بر تقویت ارتباط‌ دستگاه‌ها با پارک علم و فناوری گفت: با توجه ظرفیت خوزستان متوسط رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای استان ۹.۵ درصد تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان اظهار کرد: متوسط رشد اقتصادی که در سال جاری برای کشور در نظر گرفته شده ۸ درصد بوده ولی در خوزستان با توجه به منابع و ظرفیت‌هایی که وجود دارد ۹.۵ درصد تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری کرده‌اند، افزود: اولویت پروژه‌های استان با پروژه‌های دانش‌بنیان بوده و دستگاه‌ها باید ارتباط خود را با پارک علم و فناوری تقویت کنند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان گفت: با توجه به اینکه نظم خوب و شفافیت کاملی در بودجه خواهد بود باید بر اساس این ضوابط و معیارها کاری انجام شود تا بتوان همه پروژه‌ای نیمه تمام را که بر اساس ظرفیت و منابع به استان اختصاص یافته است، تکمیل و بهره برداری شوند.

وی با تاکید بر اتمام پروژه‌های سفر سال‌های پیش مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، ادامه داد: باید پروژه‌هایی را که توجیه اقتصادی دارند و نیمه تمام هستند، اولویت قرار داده شوند و با اتمام آنها نیز پروژه‌های جدیدی آغاز شود.

فتوحی در ادامه همکاری بانک‌ها در رشد و توسعه اقتصادی خوزستان و رونق و توجه بیشتر به مسکن را مهم دانست و بیان کرد: پیگیری سختی کار و بدی آب و هوا در خوزستان و برطرف کردن مشکلات ایثارگران و توجه بیشتر به آنها از مسائلی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

کد مطلب 5536935

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