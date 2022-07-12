رشد ۹.۵ درصدی برای اقتصاد خوزستان در سال جاری تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان اظهار کرد: متوسط رشد اقتصادی که در سال جاری برای کشور در نظر گرفته شده ۸ درصد بوده ولی در خوزستان با توجه به منابع و ظرفیت‌هایی که وجود دارد ۹.۵ درصد تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری کرده‌اند، افزود: اولویت پروژه‌های استان با پروژه‌های دانش‌بنیان بوده و دستگاه‌ها باید ارتباط خود را با پارک علم و فناوری تقویت کنند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان گفت: با توجه به اینکه نظم خوب و شفافیت کاملی در بودجه خواهد بود باید بر اساس این ضوابط و معیارها کاری انجام شود تا بتوان همه پروژه‌ای نیمه تمام را که بر اساس ظرفیت و منابع به استان اختصاص یافته است، تکمیل و بهره برداری شوند.

وی با تاکید بر اتمام پروژه‌های سفر سال‌های پیش مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، ادامه داد: باید پروژه‌هایی را که توجیه اقتصادی دارند و نیمه تمام هستند، اولویت قرار داده شوند و با اتمام آنها نیز پروژه‌های جدیدی آغاز شود.

فتوحی در ادامه همکاری بانک‌ها در رشد و توسعه اقتصادی خوزستان و رونق و توجه بیشتر به مسکن را مهم دانست و بیان کرد: پیگیری سختی کار و بدی آب و هوا در خوزستان و برطرف کردن مشکلات ایثارگران و توجه بیشتر به آنها از مسائلی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.