استخراج سالانه حدود ۱۶.۵ میلیون تُن مواد معدنی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی عصر امروز سه‌شنبه در بیستمین اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران بیان کرد: خوزستان دارای ۲۷۳ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که تنها ۱۰۰ معدن فعال است.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان افزود: ۱۲ معدن سنگ و گچ در خوزستان وجود دارد که از این تعداد هشت معدن فعال هستند.

وی بیان کرد: ۱۰ معدن قیر طبیعی در خوزستان وجود دارد که با توجه به اهمیت و نیاز خوزستان به این معادن باید به صورت فنی بهره برداری شوند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان افزود: در خوزستان بخش تولید نمک معدنی بسیار فعال و موفق است.

وی با بیان اینکه ۸۲ درصد نفت و گاز و ۴۲ درصد درآمد کشور در خوزستان تولید می‌شود، عنوان کرد: خوزستان در بحث معدن تخصصی در رتبه‌های آخر کشور است.

فتوحی افزود: نظام‌مهندسی معدن خوزستان بالغ بر هزار عضو دارد که با این تعداد عضو باید بهره برداری تخصصی در استان انجام شود و اثر گذاری مؤثری را در تولید ثروت داشته باشیم.

فتوحی بیان کرد: برای شناسایی معادن شرق و شمال شرق خوزستان باید اقدامات موثرتری انجام شود و از متولیان این بخش درخواست می‌شود با توجه به ارزش افزوده و با کمک شرکت‌های دانش بنیان نیز درآمدزایی خوبی را در این بخش ایجاد کنند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان با بیان اینکه در خوزستان نیاز به طرح جامع معدنی است، گفت: خوزستان در تولید فرآورده جدید مواد معدنی دریایی ظرفیت بسیار خوبی دارد.

به گزارش مهر، بیستمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران روز سه‌شنبه (۲۱ تیرماه سال جاری) به میزبانی خوزستان در هتل پارس اهواز برگزار شد و تا فردا چهارشنبه (۲۲ تیرماه امسال) ادامه دارد.