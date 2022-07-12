گردشگری دریایی در مازندران رشد مطلوبی ندارد

احمد وحیدی در حاشیه بازدید از سواحل رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر برخورداری کشور از ساحل و دریا در شمال و جنوب کشور را ظرفیت‌های اساسی کشور توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نسبت قابل توجهی از حریم ۶۰ متری سواحل در مازندران آزاد شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هم اقداماتی خوبی برای آماده سازی سواحل انجام شده، اما نیاز است که طرح‌های دراز مدت و امکانات مناسبی برای استفاده مردم پیش بینی و در دستور کار قرار گرفته است.

وی گردشگری دریایی به ویژه ورزش‌های دریایی را از جذابیت‌های قابل توجه دریا برشمرد و افزود: ورزش‌های دریایی و گردشگری دریایی از ظرفیت‌هایی است که در مازندران رشد مطلوبی نداشته است و نیاز از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فعالیت در این بخش دعوت شود.