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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۵۰

سرپرست فرمانداری شهرستان شوش:

۲۴ روستای شهرستان شوش از گاز طبیعی بهره مند می‌شوند

۲۴ روستای شهرستان شوش از گاز طبیعی بهره مند می‌شوند

شوش- سرپرست فرمانداری شهرستان شوش با اشاره به پایان عملیات گازرسانی به روستاهای این شهرستان در سال جاری گفت: ۲۴ روستای این شهرستان از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدانی عصر امروز سه شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه گازرسانی روستاهای شهرستان شوش اظهار کرد: گازرسانی به ۲۴ روستای شوش در دستور کار قرار دارد و در سال جاری نیز ۱۸ عملیات گازرسانی در بخش فتح‌المبین و ۶ عملیات در بخش مرکزی به پایان خواهد رسید.

سرپرست فرمانداری شهرستان شوش گفت: از ابتدای سال تاکنون نیز عملیات گاز رسانی به ۲ روستا از بخش مرکزی و ۶ روستا از بخش فتح‌المبین این شهرستان به اتمام رسیده است.

عیدانی تصریح کرد: از مجموع روستاهای شهرستان شوش نیز ۳ روستا به دلایل مختلف از جمله وجود معارض تاکنون پروژه گاز رسانی آنها باقی مانده که از شرکت گاز انتظار می‌رود با همکاری بخشداران و اهالی، این مشکلات را برطرف کند.

وی بر لزوم تسریع عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای شهرستان شوش تاکید کرد و گفت: شرکت گاز با همکاری بخشداران و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان در اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای باقیمانده سرعت عمل داشته باشد تا ساکنان روستاها از گاز استفاده کنند.

کد مطلب 5536962

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