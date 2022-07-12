به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدانی عصر امروز سه شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه گازرسانی روستاهای شهرستان شوش اظهار کرد: گازرسانی به ۲۴ روستای شوش در دستور کار قرار دارد و در سال جاری نیز ۱۸ عملیات گازرسانی در بخش فتح‌المبین و ۶ عملیات در بخش مرکزی به پایان خواهد رسید.

سرپرست فرمانداری شهرستان شوش گفت: از ابتدای سال تاکنون نیز عملیات گاز رسانی به ۲ روستا از بخش مرکزی و ۶ روستا از بخش فتح‌المبین این شهرستان به اتمام رسیده است.

عیدانی تصریح کرد: از مجموع روستاهای شهرستان شوش نیز ۳ روستا به دلایل مختلف از جمله وجود معارض تاکنون پروژه گاز رسانی آنها باقی مانده که از شرکت گاز انتظار می‌رود با همکاری بخشداران و اهالی، این مشکلات را برطرف کند.

وی بر لزوم تسریع عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای شهرستان شوش تاکید کرد و گفت: شرکت گاز با همکاری بخشداران و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان در اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای باقیمانده سرعت عمل داشته باشد تا ساکنان روستاها از گاز استفاده کنند.