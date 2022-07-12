پیش بینی۵۵ میلیون تردد وسایل نقلیه در شبکه راه های آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون عصر سه شنبه در در هفتمین جلسه کمیسیون ایمنی حمل و نقل استان اظهار کرد: با توجه به احتمال افزایش حوادث رانندگی در راههای برون شهری متناسب با رشد ترددها، آمادگی کامل دستگاه‌های ذیربط در بحث ایمنی سازی محورها ضروری است.

وی از پیش بینی رشد ۴۵ درصدی ترددهای جاده‌ای در آذربایجان غربی تا پایان تابستان سال جاری خبر داد و افزود: در سه ماهه سالجاری بیشترین حجم تردد در محورهای ارومیه - مهاباد تا رشکان، ارومیه - سلماس و محور ارومیه - بند و بیشترین سرعت متوسط در محورهای ارومیه - مهاباد، نقده - محمدیار و ماکو - بازرگان به ثبت رسیده که لزوم توجه به ایمن سازی محورهای یاد شده دوچندان کرده است.

آرامون با اشاره به ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان، طی سه ماهه سالجاری افزود: اجرای روکش و لکه گیری آسفالت ۸۰ کیلومتر از راههای استان، شانه سازی و چاله پرکنی به صورت امانی به طول ۴۰۰ کیلومتر، رفع و اصلاح نقاط پر تصادف، نصب بالغ بر ۱۴۰۰ متر نیوجرسی مفصلی بتنی، اجرای ۱۴۰۰ کیلومتر خط کشی در محورهای شمالی و جنوبی استان، تعمیر ۵۲۳ عدد از چراغ‌های روشنایی و ۴۵۹ عدد از چراغ‌های چشمک زن و نصب ۱۵۲۹ عدد تابلو و علائم ایمنی برخی از این اقدامات بوده است.

وی بر لزوم ساماندهی و اصلاح سرعت کاه‌های محورهای مواصلاتی استان به عنوان یک مطالبه عمومی تاکید کرد و گفت: به دنبال مصوبه سفر استاندار به شهرستان اشنویه به زودی دستگاه تردد شمار جهت کنترل ترافیک محور ارومیه - اشنویه نصب خواهد شد.

آرامون با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات لازم برای ایمن سازی محورهای ارتباطی استان یادآور شد: همکاری‌ها و هم فکری‌های مشترک تمام دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون ایمنی حمل و نقل استان باید بیش از پیش در راستای ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان تداوم یابد.

لزوم ایمن سازی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی در طرح سفرهای تابستانی سال جاری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی بر لزوم ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان در طرح سفرهای تابستانی سال جاری تاکید کرد و گفت: استان آذربایجان غربی به دلیل موقعیت خاص و ویژه خود و با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری، ۵ پایانه مرزی و همسایگی با سه کشور پذیرای مسافرین متعددی از اقصی نقاط کشور و نیز کشورهای همسایه بویژه در فصل تابستان است که لزوم توجه به ایمن سازی محورهای ارتباطی استان و اهتمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط را در این فصل بیش از سایر فصول یادآوری می‌کند.

یاسر رهبردین بر لزوم اجرای کامل مصوبات گذشته کمیسیون ایمنی حمل و نقل استان تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق این مصوبات مخصوصاً در بحث حذف نقاط حادثه خیز حائز اهمیت بوده که خوشبختانه بخشی از طرح‌های مربوطه اجرا شده است و مابقی نیز انتظار می‌رود با توجه به پیش بینی اعتبارات لازم به اتمام برسد و بی شک باعث ترقی ایمنی محورهای استان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است برای کاهش سوانح و تصادفات جاده‌ای توجه ویژه ای به ساماندهی و آشکار سازی بریدگی‌های محورهای استان مخصوصاً محور پرتردد ارومیه - مهاباد گردد.

رهبردین تاکید کرد: طی مدت سفرهای تابستانی و زمان اوج تردد در محورهای مواصلاتی استان تمام دستگاه‌های اجرایی باید خودرو مورد نیاز برای افزایش گشت‌ها، نظارت‌های پلیس راه و دستگاه‌های امدادی و نظارتی را تأمین کنند.