دشمن به دنبال کمرنگ کردن اعتقادات و باورها است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بیتا امروز (سه شنبه) در جلسه عفاف و حجاب با بیان اینکه حجاب فقط مختص زنان نیست، اظهار کرد: این اصل مهم برای زنان و مردان در اسلام به طور جدی توصیه شده است.

مدیر آموزش و پرورش فومن با بیان اینکه با بحث بی حجابی نمی‌شود برخورد قهری کرد بلکه باید فرهنگ سازی شود، گفت: خانواده‌ها و متولیان این امر نقش بسیار تأثیر گذاری در فرهنگ عفاف و حجاب ایفا می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه متولیان می‌توانند در بحث تبلیغات ورود کرده تا نوجوانان و جوانان ترغیب شوند، افزود: تمام تهدیدات دشمنان در بحث اعتقادات و کمرنگ جلوه دادن ارزش‌های ما است.

بیتا با بیان اینکه حجاب و عفاف در حقیقت زمینه ساز توسعه سالم و پایدار تلقی می‌شود که توان فکری و روحی لازم را برای تولید علم، فرهنگ، فناوری، رشد و شکوفایی استعدادهای جامعه فراهم می‌کند، گفت: حجاب از جمله اموری است که نه تنها در دین مبین اسلام بلکه در سایر ادیان الهی هم از جایگاه والایی برخوردار است.