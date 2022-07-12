۱۰۰ گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ورمزیاری روز سه شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: این تعداد گروه جهادی درجهت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در مناطق شهری و روستایی این شهرستان فعالیت خواهند تشکیل بیش از ۱۰۰ گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر کرد.

وی با بیان اینکه در جهت آموزش و ارتباط میان آمران به معروف و گروه‌های مطالبه گری و جهادی سامانه امین نیز در این شهرستان راه اندازی شده است افزود: در این خصوص ۱۲۶ گروه فعالیت‌های لازم را اجرا می‌کنند.

حجت الاسلام سیف علی محمدزاده امام جمعه چالدران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر این فریضه الهی را یک امر تخصصی دانست و گفت: جایگاه این امر در حفظ بسیاری از ارزشهای اسلامی و اصیل ایرانی دارای اهمیت ویژه است.