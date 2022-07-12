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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۳:۳۰

در چالدران؛

۱۰۰ گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد

۱۰۰ گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد

ارومیه – جانشین فرمانده انتظامی چالدران گفت: برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در چالدران بیش از ۱۰۰ گروه جهادی در چالدران تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ورمزیاری روز سه شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: این تعداد گروه جهادی درجهت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در مناطق شهری و روستایی این شهرستان فعالیت خواهند تشکیل بیش از ۱۰۰ گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر کرد.

وی با بیان اینکه در جهت آموزش و ارتباط میان آمران به معروف و گروه‌های مطالبه گری و جهادی سامانه امین نیز در این شهرستان راه اندازی شده است افزود: در این خصوص ۱۲۶ گروه فعالیت‌های لازم را اجرا می‌کنند.

حجت الاسلام سیف علی محمدزاده امام جمعه چالدران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر این فریضه الهی را یک امر تخصصی دانست و گفت: جایگاه این امر در حفظ بسیاری از ارزشهای اسلامی و اصیل ایرانی دارای اهمیت ویژه است.

کد مطلب 5536999

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