سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مصدق کشاورزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، رحیم لطفی به سمت سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر منصوب شد.

لطفی که از کارکنان جوان این اداره‌کل می‌باشد پیش از این سابقه فعالیت در حوزه فرهنگی اجتماعی و ریاست هیأت ورزش کارگری استان را در کارنامه خود دارد.

پیش از این فرید مجاهدی از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر عهده دار این سمت بود که در حال حاضر در حوزه اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه فعالیت می‌دهد.