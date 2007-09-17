رونمایی از نفیس ترین قرآن خطی کاخ موزه نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز امامدادی ، مدیر کاخ موزه نیاوران گفت: این قرآن به خط زین العابدین اصفهانی مشهور به اشرف الکتاب است.

وی افزود: اشراف الکتاب که بین سالهای 1187 تا 1296 هجری قمری می زیسته در جوانی و در زمان فتحعلی شاه لقب سلطانی و در زمان ناصر الدین شاه لقب اشرف الکتاب می گیرد.

وی تصریح کرد: اشرف الکتاب یکی از ارکان تاریخ خط نسخ ایران محسوب می شود، اگر چه تعداد آثار آن نسبت به سایر خوشنویسان نسخ نویس زیاد نیست اما به دلیل قدرت قلم، آثارش همواره مورد توجه بوده است.

امامدادی خاطر نشان کرد: وی چهار قرآن به خط نسخ نوشته است که در کاخ موزه نیاوران و کاخ موزه گلستان نگهداری می شود.

وی در خصوص قرآن که قرار است در کاخ موزه نیاوران به نمایش گذاشته شود گفت: در تمام صفحات این قرآن تذهیب و طلا اندازی بین سطرها دیده می شود که خط صفحات اول و سر سوره های آن به خط رقاع است.

مدیر کاخ موزه نیاوران یاد آور شد: کارشناسان نسخ خطی ایران این قرآن را یکی از نفیس ترین نسخ خطی موجود در دنیا می دانند.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته به مناسبت ماه مبارک رمضان و همزمان با سالروز ولادت امام حسن (ع) این قرآن نفیس در تالار آبی کاخ موزه نیاوران رونمایی خواهد شد.

امامدادی گفت: علاوه بر نمایش قرآن امکان تماشای برگزیده ای از 40 صفحه داخلی آن نیز فراهم شده است.