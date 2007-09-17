با هیچ گروهی ائتلاف نکرده ایم /تصمیم ما نهایی است

" نصارالربیعی" رئیس فراکسیون صدردر پارلمان عراق درگفتگوی تلفنی با خبرگزاری مهر با تایید خبر کناره گیری جریان صدر از ائتلاف عراق یکپارچه گفت : موضوع کناره گیری ما از ائتلاف عراق یکپارچه اعلام شد.

وی درادامه افزود : در طول مدت حضور سیاسی ما درائتلاف عراق یکپارچه هیچ موضعگیری مثبتی از سوی این ائتلاف در قبال فشارهایی ازسوی نیروهای اشغالگران و بعضی از طرف ها دردولت که جریان صدر با آن مواجه بود، اتخاذ نشد. بلکه همه موضعگیری ها درقبال جریان صدرمنفی بود.

کناره گیری از ائتلاف عراق یکپارچه تصمیم نهایی جریان صدر است، اما با توجه به وضع سیاسی عراق احتمالات و گزینه های زیادی وجود دارد.

نصار الربیعی خاطرنشان کرد: ما از ویژگی خاصی درداخل ائتلاف برخورداریم مثلا با ائتلاف درباره موضوع فدرالیسم و قانون نفت و گاز و دیگر قوانین و موضعگیری ها توافق داشتیم.

رئیس فراکسیون صدر درپارلمان عراق درپاسخ به اینکه آیا این کناره گیری ازائتلاف به روند سیاسی ضرر نمی زد و در واقع به ضرر منافع ملت عراق نیست؟ تصریح کرد: معیار ما منافع ملت عراق است و به روند سیاسی با معیار طایفه ای نمی نگریم، بلکه با مقیاس ملی به آن نگاه می کنیم .

الربیعی افزود: ما به ائتلاف شیعی یا غیرشیعی نمی اندیشیم، بلکه ما به منافع ملتمان به شکل کلی می نگریم.

وی تاکید کرد: درطول فعالیت سیاسی خودهیچ خواسته شخصی نداشتیم و همه خواسته هایمان براساس منفعت ملت عراق بود.

رئیس فراکسیون صدردرپارلمان عراق درپاسخ به پرسش مهر درباره بیانیه ائتلاف عراق یکپارچه برای بازگشت آنان گفت: به شکل رسمی این بیانیه را دریافت نکردیم، اما به من گفته شد که ائتلاف عراق یک کمیته ای برای مذاکره با جریان صدر تشکیل داده است.

جریان صدر یک گروه مستقل است با هیچ گروه یا جناحی ائتلاف نکرد.

الربیعی درباره اینکه با این دعوت ائتلاف عراق یکپارچه، آیا جریان صدر قصد بازگشت ندارد، خاطرنشان کرد: تصمیم ما به کناره گیری از ائتلاف تصمیمی نهایی است، اما با توجه به وضع سیاسی عراق احتمالات و گزینه های زیادی وجود دارد و بهترین گزینه را به نفع ملت عراق انتخاب می کنیم.

وی درباره اینکه خبرهایی مبنی برائتلاف جریان صدر با "ایاد علاوی" و جبهه التوافق و همچنین حزب الفضیله وجود دارد؟ گفت: ما با هیچ جناح یا گروهی ائتلاف نکردیم؛ ما یک گروه مستقل درداخل پارلمان عراق هستیم، اما ازهمه آحاد و گروه های عراقی به منظور بحث و تبادل نظر درباره عناصر مشترک برای خروج از بحران سیاسی عراق استقبال می کنیم.

جریان صدر که درپارلمان عراق 32 کرسی از مجموع 115 کرسی متعلق به ائتلاف عراق یکپارچه را به خود اختصاص داده است، شنبه 24 شهریور از ائتلاف خارج شد.