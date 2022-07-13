۷۱ درصد اعتبارات نقدی عمرانی سفر رئیس جمهور به سمنان تخصیص یافت

نادر مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جذب اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان سمنان، بیان کرد: در بخشهای مختلف شامل کشاورزی، راه، بهداشت و … اعتبارات خوبی به استان سمنان راه پیدا کرده و مدیران دستگاههای اجرایی به دنبال جذب آنها هستند.
وی با بیان اینکه امیدواریم با فرصتی که وجود دارد دستگاههای اجرایی بتوانند نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند تا در زمینه تکمیل پروژههای نیمه تمام گامهای اساسی در استان برداریم، ابراز کرد: جذب اعتبارات در برخی دستگاههای استان به صورت ۱۰۰ درصدی بوده و در برخی دیگر خیر اما در مجموع باید گفت جذب اعتبارات خوبی در استان صورت گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با بیان اینکه اعتبارات عمرانی که به استان در سفر رئیس جمهور تخصیص پیدا کرد ۸۷۷ میلیارد تومان بود که این اعتبارات به لحاظ صورت نقدی و تخصیص وضعیت خوبی را برای استان رقم زده است، گفت: سمنان در شاخص جذب اعتبارات عمرانی در سفرهای استانی رئیس جمهور در زمره سه استان برتر محسوب میشود.
مالکی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی اعلام کردهاند که تاکنون ۷۱ درصد اعتبارات نقدی عمرانی سفر آبان ماه سال قبل رئیس جمهور به استان سمنان تخصیص یافته است، گفت: برخی ادارات تخصیص را به وزارتخانه داشتند و از آن طریق اعتبارات را جذب خواهند کرد.
وی با بیان اینکه اعتبارات هزینهای خوبی نیز بین دستگاههای اجرایی طی سال ۱۴۰۱ خواهیم داشت، ابراز کرد: تاکید ما به دستگاههای اجرایی حتماً جذب اعتبارات و صرف آنها برای پروژههای نیمه تمام عمرانی و اقتصادی است همچنین رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی که دولت در نظر گرفته میبایست دیگر اولویت دستگاههای اجرایی استان سمنان باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با بیان اینکه اشتغال و بخشهای دانش بنیان دیگر اولویتهای ما در مقوله تخصیص اعتبارات در دستگاههای اجرایی است، بیان کرد: امیدواریم مدیران دستگاههای اجرایی با وقتی که برای اعتبارات میگذارند و برنامهریزی که صورت میدهند، در زمینه جذب اعتبارات موفق تر عمل کنند تا با تخصیص اعتبارات بتوانیم طرحهای خوبی را در زمینه توسعه استان اجرایی کنیم.
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