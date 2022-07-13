به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اهرم اظهار داشت: دانشگاه در هر منطقه رکن اساسی و اصلی بالندگی و توسعه به شمار می‌آید.

وی بیان کرد: دانشگاه آزاد در عدالت در توسعه علم نقش‌آفرینی کرده است؛ به طوری که با ایجاد شرایطی خاص و واحدهایی در سطح کشور، باعث شد افرادی که از شرایط مطلوب برای کسب علم برخوردار نبودند، وارد دانشگاه شوند.

فرماندار شهرستان تنگستان تصریح کرد: دانشگاه آزاد در حوزه‌های متفاوت علمی، آموزشی و فرهنگی ورود کرده و در بالا بردن سطح علمی خانواده‌ها نقش خوبی ایفا کرده است.

وی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران، مدیران و اساتید این نهاد که به چرخ توسعه کشور کمک می‌کنند، بیان کرد: یک ویژگی دیگر این دانشگاه، ایجاد رقابت علمی و فرهنگی در بین دیگر دانشگاه‌ها است.

لطفی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد دانشجویان را به سمت کارهای دانش‌بنیان سوق دهند، خاطرنشان کرد: در کنار پرداختن به مسائل علمی و آموزشی، دانشگاه بایستی به شعار سال و فرمایشات مقام معطم رهبری اهتمام بیشتری داشته باشد.

فرماندار ضمن اشاره به اینکه ارتباط دانشگاه آزاد با مردم نباید صرفاً به ساختمان اداری آن خلاصه شده و می‌بایست این ارتباط نسبت به گذشته بیشتر شود، تصریح کرد: دانشگاه آزاد ورود جدی، خودجوش و کامل‌تری به برخی از مسائل اجتماعی، تربیتی و فردی داشته و در گام دوم انقلاب، با استفاده از ظرفیت‌های خود، نقش مؤثری ایفا کند.

مقام عالی دولت در تنگستان گفت: از محمود قدرتیان که بیش از یک دهه مسئولیت دانشگاه آزاد اهرم را بر عهده داشت، به دلیل اقدامات خود در این مدت تشکر و قدردانی می‌کنم و

امیدوار هستم که دانشگاه آزاد اهرم با مدیر جدید نیز در مسیر خود موفق باشد.

در پایان با تقدیر از محمود قدرتیان رئیس پیشین این نهاد، مجتبی حکیمی‌زاده به‌عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی اهرم معرفی شد.