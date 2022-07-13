عدالت اجتماعی نیازمند کاهش فاصله طبقاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر سه شنبه در دیدار با مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی و مدیر درمان استان ایلام ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی به جامعه هدف این سازمان، اظهار داشت: در جامعه اسلامی مردم باید به یکدیگر کمک کنند.

وی یادآور شد: در حکومت اسلامی فاصله طبقاتی کم و مردم در سطح نزدیک به هم زندگی کنند تا عدالت اجتماعی فراگیر شود.

کریمی تبار گفت: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی باید تمام نهادها پای کار باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام بیان داشت: در نظام سرمایه گذاری کشورهای دیگر همیشه افرادی هستند که از حداقل امکانات برخوردار نیستند، ولی خوشبختانه در ایران این گونه نیست.