سویا یکی از بهترین های اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، آرسن ونگر گفت: من سویا را خیلی خوب می شناسم و فکر می کنم آنها یکی از بهترین های حال حاضر اروپا هستند. این مسابقه از آن دست مسابقاتی است که هر دو تیم از همان آغاز قصد دارند برتری خود را بر حریف تحمیل کنند.

وی افزود: آنچه برای اهمیت دارد این است که در خانه بازی می کنیم و باید بازی خوبی را ارائه کنیم و ثابت کنیم شایستگی حضور در این سطح از رقابت ها را داریم. آرسنال باید خود را در موقعیت صعود به دور بعدی این رقابت ها قرار دهد. اولین هدف ما صعود از مرحله گروهی است .

تیم های فوتبال آرسنال و سویا چهارشنبه شب در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه امارات لندن به مصاف هم می روند.